Подготовка к прыжку с парашютом – это сложно? В минском аэроклубе развеяли мифы

Алина Трус, корреспондент:
Азарт и настоящая мечта для любителей экстрима. Свободное падение со скоростью 200 км в час, вызывающее бурю эмоций. Все это про прыжки с парашютом. Такое точно не каждый повторит.
Алина Трус, корреспондент:
Азарт и настоящая мечта для любителей экстрима. Свободное падение со скоростью 200 км в час, вызывающее бурю эмоций. Все это про прыжки с парашютом. Такое точно не каждый повторит.
Павел Бора знает буквально все об эффектном полете. Он воздушный видеооператор. Ловит счастливые моменты гостей аэроклуба. Желающих всегда много. Удивительно, но любительские прыжки с парашютом в тандеме не требуют особой подготовки. Все контролирует инструктор. Предварительных тренировок не проводят. А вот несколько простых правил группировки при полете обязательно расскажут.
Павел Бора, воздушный видеооператор минского аэроклуба:
25 минут перед прыжком, и вы готовы к первому в своей жизни прыжку с парашютом, с инструктором, с высоты, допустим, 2500-3000 метров.
Алина Трус:
А если человек совсем физически не готовился заранее?
Павел Бора:
И не надо. Тандем-прыжки – это как развлечение все-таки. Это как раз таки эти американские горки, эмоции, драйв получить на день рождения, исполнить свою мечту.
Такое экстремальное увлечение могут открыть для себя как взрослые, так и дети. Строгих ограничений по возрасту нет. Только что по весу. Оптимальный – до 100 килограммов.
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