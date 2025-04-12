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Подготовка к прыжку с парашютом – это сложно? В минском аэроклубе развеяли мифы

12 апреля 2025 13:01
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Подготовка к прыжку с парашютом – это сложно? В минском аэроклубе развеяли мифы-1

Алина Трус, корреспондент:
Азарт и настоящая мечта для любителей экстрима. Свободное падение со скоростью 200 км в час, вызывающее бурю эмоций. Все это про прыжки с парашютом. Такое точно не каждый повторит.

Подготовка к прыжку с парашютом – это сложно? В минском аэроклубе развеяли мифы-3

Павел Бора знает буквально все об эффектном полете. Он воздушный видеооператор. Ловит счастливые моменты гостей аэроклуба. Желающих всегда много. Удивительно, но любительские прыжки с парашютом в тандеме не требуют особой подготовки. Все контролирует инструктор. Предварительных тренировок не проводят. А вот несколько простых правил группировки при полете обязательно расскажут.

Подготовка к прыжку с парашютом – это сложно? В минском аэроклубе развеяли мифы-5

Павел Бора, воздушный видеооператор минского аэроклуба:
25 минут перед прыжком, и вы готовы к первому в своей жизни прыжку с парашютом, с инструктором, с высоты, допустим, 2500-3000 метров.

Алина Трус:
А если человек совсем физически не готовился заранее?

Павел Бора:
И не надо. Тандем-прыжки – это как развлечение все-таки. Это как раз таки эти американские горки, эмоции, драйв получить на день рождения, исполнить свою мечту.

Такое экстремальное увлечение могут открыть для себя как взрослые, так и дети. Строгих ограничений по возрасту нет. Только что по весу. Оптимальный до 100 килограммов.

Далее смотрите в видео.

# Прыжок с парашютом # Алина Трус # Павел Бора

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