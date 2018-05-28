«Такая площадка – только плюс городу». В Гомеле открылся банковский Центр развития предпринимательства
Новости Беларуси. Заключить договор с бухгалтером, составить бизнес-план, подобрать форму налогооблажения, а при необходимости открыть счет и получить кредит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всё для малого бизнеса в одном месте.
В Гомеле начал работу первый в стране банковский Центр развития предпринимательства. На 400 квадратных метрах в центре города компактно уместилась вся необходимая инфраструктура: от конференц-зала до терминала круглосуточного приема наличной выручки.
Дмитрий Ященко, директор строительной организации:
Давно мечтали, чтобы было похожее организовано место для предпринимателей. Мобильный офис, как говорится. Заехал, платежки сделал, оплатил всё быстро. Всё работает, всё быстро, всё четко.
Лилия Калюжная, член общественного объединения содействия предпринимательству:
Сюда планируется приглашать и налоговые службы, и другие службы города. Проводить семинары, открытые встречи. Проводить встречи с потенциальными услугодателями. Если нужен бухгалтер, можно получить консультацию, можно заключить договор. Такая площадка – только плюс городу.
К слову в 2018 году в юго-восточном регионе страны удалось переломить тенденцию сокращения численности предпринимателей, которая отмечалась с 2014 до середины 2017 года. За последние 9 месяцев количество индивидуальных предпринимателей здесь увеличилось больше чем на 200 человек.