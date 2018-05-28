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«Такая площадка – только плюс городу». В Гомеле открылся банковский Центр развития предпринимательства

28 мая 2018 07:16
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Новости Беларуси. Заключить договор с бухгалтером, составить бизнес-план, подобрать форму налогооблажения, а при необходимости открыть счет и получить кредит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всё для малого бизнеса в одном месте.

В Гомеле начал работу первый в стране банковский Центр развития предпринимательства. На 400 квадратных метрах в центре города компактно уместилась вся необходимая инфраструктура: от конференц-зала до терминала круглосуточного приема наличной выручки.

«Такая площадка – только плюс городу». В Гомеле открылся банковский Центр развития предпринимательства-1

Дмитрий Ященко, директор строительной организации:
Давно мечтали, чтобы было похожее организовано место для предпринимателей. Мобильный офис, как говорится. Заехал, платежки сделал, оплатил всё быстро. Всё работает, всё быстро, всё четко.

«Такая площадка – только плюс городу». В Гомеле открылся банковский Центр развития предпринимательства-4

Лилия Калюжная, член общественного объединения содействия предпринимательству:
Сюда планируется приглашать и налоговые службы, и другие службы города. Проводить семинары, открытые встречи. Проводить встречи с потенциальными услугодателями. Если нужен бухгалтер, можно получить консультацию, можно заключить договор. Такая площадка – только плюс городу.

К слову в 2018 году в юго-восточном регионе страны удалось переломить тенденцию сокращения численности предпринимателей, которая отмечалась с 2014 до середины 2017 года. За последние 9 месяцев количество индивидуальных предпринимателей здесь увеличилось больше чем на 200 человек.

# Бизнес в Беларуси # общество # Лилия Калюжная # Фотофакт

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