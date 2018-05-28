«Такая площадка – только плюс городу». В Гомеле открылся банковский Центр развития предпринимательства

Новости Беларуси. Заключить договор с бухгалтером, составить бизнес-план, подобрать форму налогооблажения, а при необходимости открыть счет и получить кредит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всё для малого бизнеса в одном месте.

В Гомеле начал работу первый в стране банковский Центр развития предпринимательства. На 400 квадратных метрах в центре города компактно уместилась вся необходимая инфраструктура: от конференц-зала до терминала круглосуточного приема наличной выручки.