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«Здесь, видимо, помог нам интернет». Нужны ли сегодня комиссионные магазины?

28 мая 2018 07:14
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Дефицит, блат, в одни руки, выбросили… Наверняка, многих сейчас накрыла тёплая волна воспоминаний. Ведь все эти слова когда-то были символом советской торговли. В СССР комиссионки были местом, где люди могли стать счастливыми обладателями заветного видеомагнитофона и джинсов.

«Здесь, видимо, помог нам интернет». Нужны ли сегодня комиссионные магазины?-1

Сегодня же комиссионные магазины служат для тех, кто хочет подзаработать или сэкономить. 

Ирина Будько, покупатель: 
В молодости мы постоянно посещали комиссионные магазины. Но длительное время не были. Теперь судьба заставила – купили дачу. Мебель очень дорогая в магазинах. Сегодня мы уходим с покупкой, очень довольные. Вот приобрели себе шикарную тумбочку под телевизор, приобрели себе шикарный диван, шикарное кресло. 

В эту комиссионку с подержанной мебелью мы попали буквально перед самым закрытием.

Сергей Фунт, директор комиссионного мебельного магазина:
Основной ассортимент нашего магазина – это корпусная мебель, мягкая мебель, кухонная. Она была востребована долгое время – целых двадцать пять лет.  

«Здесь, видимо, помог нам интернет». Нужны ли сегодня комиссионные магазины?-4

Четверть века назад этот магазин пользовался бешеной популярностью.

Сергей Фунт:
В день посещало магазин где-то человек около 300-400. В день аванса и в день получки у нас залы на 50-60% были свободны. Мы не успевали принимать. Всё это продавалось, сейчас посмотрите вокруг, всё стоит. 

«Здесь, видимо, помог нам интернет». Нужны ли сегодня комиссионные магазины?-7

Сегодня лидирующие позиции занимает интернет. Зачем тратить время на походы по магазинам, когда всё, что душе угодно, можно оформить с доставкой на дом?

Сергей Фунт:
Вот уже, скажем, снижение пошло. Здесь, видимо, помог нам интернет. Уже сюда покупатель стал меньше наведываться, меньше заезжать. Но самое главное и обидное, для чего, собственного говоря, образовывался этот комиссионный мебельный магазин – это для нашего среднего бюджетного покупателя. Сюда приходили семьи многодетные, студенты. И ещё был основной покупатель – которые сдавали в аренду своё жильё. 

Хозяйка комиссионного магазина брендовой одежды тоже терпит убытки. Будучи владелицей четырёх точек в крупных торговых центрах, она была вынуждена оставить только одну. Однако женщина уверена: комиссионки актуальны, в первую очередь, для тех, кто хочет сбыть наскучивший наряд.

«Здесь, видимо, помог нам интернет». Нужны ли сегодня комиссионные магазины?-10

Елена Кепеть, хозяйка комиссионного магазина одежды:
Людям они, конечно, нужны. И очень много людей хотят реализовать свои вещи в магазин, чтобы получить какие-то деньги, а не просто там взять и выкинуть. В основном, конечно, сдают молодежь, девушки, женщины, которые любят часто менять свой гардероб, зачем им складывать и носить что-то годами. 

# Торговля в Беларуси # общество # Ирина Будько # Сергей Фунт # Елена Кепеть # Фотофакт # общество

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