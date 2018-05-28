«Здесь, видимо, помог нам интернет». Нужны ли сегодня комиссионные магазины?
Дефицит, блат, в одни руки, выбросили… Наверняка, многих сейчас накрыла тёплая волна воспоминаний. Ведь все эти слова когда-то были символом советской торговли. В СССР комиссионки были местом, где люди могли стать счастливыми обладателями заветного видеомагнитофона и джинсов.
Сегодня же комиссионные магазины служат для тех, кто хочет подзаработать или сэкономить.
Ирина Будько, покупатель:
В молодости мы постоянно посещали комиссионные магазины. Но длительное время не были. Теперь судьба заставила – купили дачу. Мебель очень дорогая в магазинах. Сегодня мы уходим с покупкой, очень довольные. Вот приобрели себе шикарную тумбочку под телевизор, приобрели себе шикарный диван, шикарное кресло.
В эту комиссионку с подержанной мебелью мы попали буквально перед самым закрытием.
Сергей Фунт, директор комиссионного мебельного магазина:
Основной ассортимент нашего магазина – это корпусная мебель, мягкая мебель, кухонная. Она была востребована долгое время – целых двадцать пять лет.
Четверть века назад этот магазин пользовался бешеной популярностью.
Сергей Фунт:
В день посещало магазин где-то человек около 300-400. В день аванса и в день получки у нас залы на 50-60% были свободны. Мы не успевали принимать. Всё это продавалось, сейчас посмотрите вокруг, всё стоит.
Сегодня лидирующие позиции занимает интернет. Зачем тратить время на походы по магазинам, когда всё, что душе угодно, можно оформить с доставкой на дом?
Сергей Фунт:
Вот уже, скажем, снижение пошло. Здесь, видимо, помог нам интернет. Уже сюда покупатель стал меньше наведываться, меньше заезжать. Но самое главное и обидное, для чего, собственного говоря, образовывался этот комиссионный мебельный магазин – это для нашего среднего бюджетного покупателя. Сюда приходили семьи многодетные, студенты. И ещё был основной покупатель – которые сдавали в аренду своё жильё.
Хозяйка комиссионного магазина брендовой одежды тоже терпит убытки. Будучи владелицей четырёх точек в крупных торговых центрах, она была вынуждена оставить только одну. Однако женщина уверена: комиссионки актуальны, в первую очередь, для тех, кто хочет сбыть наскучивший наряд.
Елена Кепеть, хозяйка комиссионного магазина одежды:
Людям они, конечно, нужны. И очень много людей хотят реализовать свои вещи в магазин, чтобы получить какие-то деньги, а не просто там взять и выкинуть. В основном, конечно, сдают молодежь, девушки, женщины, которые любят часто менять свой гардероб, зачем им складывать и носить что-то годами.