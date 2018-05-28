«Здесь, видимо, помог нам интернет». Нужны ли сегодня комиссионные магазины?

Дефицит, блат, в одни руки, выбросили… Наверняка, многих сейчас накрыла тёплая волна воспоминаний. Ведь все эти слова когда-то были символом советской торговли. В СССР комиссионки были местом, где люди могли стать счастливыми обладателями заветного видеомагнитофона и джинсов.

Сегодня же комиссионные магазины служат для тех, кто хочет подзаработать или сэкономить.

Ирина Будько, покупатель:

В молодости мы постоянно посещали комиссионные магазины. Но длительное время не были. Теперь судьба заставила – купили дачу. Мебель очень дорогая в магазинах. Сегодня мы уходим с покупкой, очень довольные. Вот приобрели себе шикарную тумбочку под телевизор, приобрели себе шикарный диван, шикарное кресло.

В эту комиссионку с подержанной мебелью мы попали буквально перед самым закрытием.

Сергей Фунт, директор комиссионного мебельного магазина:

Основной ассортимент нашего магазина – это корпусная мебель, мягкая мебель, кухонная. Она была востребована долгое время – целых двадцать пять лет.