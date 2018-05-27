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«Он может забыть мой День рождения, а День пограничника не забудет никогда»

27 мая 2018 20:21
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Новости Беларуси. Сегодня – ровно 100 лет со дня подписания декрета «Об учреждении пограничной охраны». В Беларуси – День пограничника, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Официально празднования начались 26 мая в восемь вечера. Такова традиция: вести отсчет с суточного времени, которое начинается аккурат в 20:00.

«Он может забыть мой День рождения, а День пограничника не забудет никогда»-1

Еще одна интересная традиция родом из 1980 года. Тогда появился на свет первый телефильм из цикла «Государственная граница». Кинолента с Игорем Старыгиным в главной роли снималась на «Беларусьфильме». Всего было отснято восемь полнометражных многосерийных фильмов об истории пограничных войск страны Советов. Уже больше четверти века Советского Союза нет, а традиция просмотра кинофильма о верности воинскому долгу и мужестве пограничников не уходит с экранов телевидения разных стран.

О традициях, которые объединяют, корреспондент Юрий Прокопенко.

«Он может забыть мой День рождения, а День пограничника не забудет никогда»-3

Виталий Закордонский готовит будущих пограничников со школьной скамьи. Несколько раз в год директор сельхозпредприятия «Говяды-Агро» проводит уроки для учеников сельской школы. Никаких оценок и домашних заданий, только рассказы о военной службе, вопросы и ответы.

«Он может забыть мой День рождения, а День пограничника не забудет никогда»-5

Виталий Закордонский, председатель Шкловской районной организации «Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы»: 
Видели бандитов. Эти бандиты – нарушители. Но мы их не боялись и не боимся, потому что граница на замке.

«Он может забыть мой День рождения, а День пограничника не забудет никогда»-7

Он охранял рубежи СССР в неспокойное время и в неспокойном месте. Последние годы советской империи, таджикский Хорог, граница с Афганистаном. Оттуда настойчиво пытались налаживать наркотрафик, проверяя на бдительность советских пограничников. Виталий Закордонский более 300 раз выходил на охрану границы и не единожды руководил задержанием контрабандистов.

«Он может забыть мой День рождения, а День пограничника не забудет никогда»-9

Виталий Закордонский: 
Когда был командиром взвода, всех сплотил в одну кучу. Потому что были один за одного и все за одного.

«Он может забыть мой День рождения, а День пограничника не забудет никогда»-11

По Виталию Закордонскому сразу видно – пограничник как есть, даже фамилия созвучна. Как всегда в конце мая на голове зеленая фуражка, а в кабинете – почти настоящий пограничный столб.

«Он может забыть мой День рождения, а День пограничника не забудет никогда»-13

Виталий Закордонский:
Это пограничный столб, подаренный ребятами, моими друзьями.

Такой же стоит и возле дома. Не подворье, а что-то вроде небольшой пограничной заставы.

«Он может забыть мой День рождения, а День пограничника не забудет никогда»-15

Виталий Закордонский:
Этот флаг пошил мне друг мой. Заказал «66 погранотряд краснознаменный среднеазиатский», и перед Днем пограничника я всегда вывешиваю возле погранстолба свой флаг.

«Он может забыть мой День рождения, а День пограничника не забудет никогда»-17

В этой уже потертой и немного выцветшей форме юный Виталий из Беларуси охранял рубежи советской родины в далекой Средней Азии. Со временем китель и брюки стали малы, но у старшины Закордонского имеется второй комплект.

«Он может забыть мой День рождения, а День пограничника не забудет никогда»-19

Марина Закордонская, супруга:
Для него это очень важно. Он может забыть мой День рождения, а День пограничника не забудет никогда. И я ему немножко завидую.

Пограничников бывших не бывает – по крайней мере, так они сами говорят. Мало того, подтверждают делом.

«Он может забыть мой День рождения, а День пограничника не забудет никогда»-21

Виталий Закордонский:
После дембеля снились часто сны: боевые товарищи, те, с которыми вместе служили, с которыми вместе ходили в дозор. Есть братство среди пограничников, мы 28 мая каждый год собираемся.

«Он может забыть мой День рождения, а День пограничника не забудет никогда»-23

В этот раз повод особый. На столетие погранвойск Виталий Закордонский собрал в Шклове сотни ветеранов-пограничников.

«Он может забыть мой День рождения, а День пограничника не забудет никогда»-25

Андрей Болдасенко:
Я вполне уверен в ребятах, которые заступили на службу после нас. Думаю, граница все-таки на замке. Это не просто слова, а так оно есть.

«Он может забыть мой День рождения, а День пограничника не забудет никогда»-27

Вимталий Елисеенко:
Сердце стучит, и реально стучит. В прошлом году мы на День пограничника своими товарищами собрались и решили, что к столетию нужно что-то придумать и сделать какой-нибудь памятный монумент.

«Он может забыть мой День рождения, а День пограничника не забудет никогда»-29

Юрий Прокопенко, СТВ:
До ближайшей государственной границы отсюда километров 120. Но теперь и в Шклове на аллее Героев есть свои пограничные столбы. Символичные. 1918 и 2018 – это связь прошлого и настоящего.

«Он может забыть мой День рождения, а День пограничника не забудет никогда»-31

Этот памятный знак сделали шкловские пограничники своими силами и за свои средства в напоминание о людях в зеленых беретах и фуражках. Об их героизме.

«Он может забыть мой День рождения, а День пограничника не забудет никогда»-33

В июне 1941 Вермахт планировал смести все советские заставы за какие-то полчаса. На деле ни одна из них не отошла без приказа. Сутками держали оборону. Ведь пограничник – это не просто служба, а судьба.

«Он может забыть мой День рождения, а День пограничника не забудет никогда»-35
# Институт пограничной службы РБ # Юрий Прокопенко

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