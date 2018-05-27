«Город птиц» в Минске: когда приходить, чем вооружиться и кого можно встретить?

Новости Беларуси. По собственному признанию из всей музыки ведущая программы «Неделя» Юлия Огнева выбирает тишину. Наверное, именно поэтому в этот раз отправилась туда, где ее нарушает разве что пение птиц.

Меньше двух месяцев назад в Минске появился город в городе – «Город птиц». Орнитологи и другие специалисты по окружающей среде приходят в него поработать, жители и гости столицы – отдохнуть. Ну а съемочная группа СТВ приехала поработать. Экскурсию провел руководитель Центра экологического воспитания и развития Руслан Шайкин.