Прямой эфир

«Город птиц» в Минске: когда приходить, чем вооружиться и кого можно встретить?

27 мая 2018 20:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. По собственному признанию из всей музыки ведущая программы «Неделя» Юлия Огнева выбирает тишину. Наверное, именно поэтому в этот раз отправилась туда, где ее нарушает разве что пение птиц.

«Город птиц» в Минске: когда приходить, чем вооружиться и кого можно встретить?-1

Меньше двух месяцев назад в Минске появился город в городе – «Город птиц». Орнитологи и другие специалисты по окружающей среде приходят в него поработать, жители и гости столицы – отдохнуть. Ну а съемочная группа СТВ приехала поработать. Экскурсию провел руководитель Центра экологического воспитания и развития Руслан Шайкин.

«Город птиц» в Минске: когда приходить, чем вооружиться и кого можно встретить?-4

Подробности в видеоматериале.

# Экология # общество # Руслан Шайкин # Юлия Огнева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Он может забыть мой День рождения, а День пограничника не забудет никогда»
27 мая 2018 20:21

«Он может забыть мой День рождения, а День пограничника не забудет никогда»

«Наше детство немножко проходило не так». Витебский предприниматель уже 5 лет за свой счет проводит «Детскую футбольную лигу»
27 мая 2018 20:10

«Наше детство немножко проходило не так». Витебский предприниматель уже 5 лет за свой счет проводит «Детскую футбольную лигу»

«Признали годным». Как проводили в армию корреспондента СТВ Григория Азарёнка
27 мая 2018 18:14

«Признали годным». Как проводили в армию корреспондента СТВ Григория Азарёнка