«Такая честь выпадает не каждому». Руководство города поздравило лучших школьников с получением паспортов

Новости Беларуси. В Минске в эти дни несколько сотен молодых людей получат свой первый главный документ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

12 марта в ратуше чествовали 47 четырнадцатилетних минчан. Все они – победители и призеры олимпиад, творческих и спортивных конкурсов. С важным в жизни событием школьников поздравили руководство города, депутаты и ветераны. «Становлюсь частью страны». В Минской области лучшим школьникам вручили паспорта

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это тоже определенная преемственность, которую нам важно сохранить. И дать им посыл: ребята действуйте, все в ваших руках. В нашей стране созданы для вас все условия. Только вместе и только вперед.

Александра Шлапакова, ученица средней школы № 11:

Я несказанно рада, что присутствовала на этом мероприятии, потому что такая честь выпадает не каждому учащемуся школы.