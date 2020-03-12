Лучший по итогам работы. За что отметили Вилейский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации

Новости Беларуси. С вниманием к каждому ребенку. Вилейский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации отметили как лучший по итогам работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. С вниманием к каждому ребенку. Вилейский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации отметили как лучший по итогам работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь постоянно совершенствуют механизмы обучения, проводят мероприятия, которые помогают детям с социализацией.
Об полноценном пространстве для развития в видеоматериале Анастасии Кончиц.