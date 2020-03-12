Прямой эфир

Лучший по итогам работы. За что отметили Вилейский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации

12 марта 2020 19:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С вниманием к каждому ребенку. Вилейский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации отметили как лучший по итогам работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лучший по итогам работы. За что отметили Вилейский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации-1

Здесь постоянно совершенствуют механизмы обучения, проводят мероприятия, которые помогают детям с социализацией.

Об полноценном пространстве для развития в видеоматериале Анастасии Кончиц.

Лучший по итогам работы. За что отметили Вилейский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации-4

Лучший по итогам работы. За что отметили Вилейский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации-6

Лучший по итогам работы. За что отметили Вилейский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации-8

Лучший по итогам работы. За что отметили Вилейский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации-10

# Здоровье # общество # Анастасии Кончиц # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новая система оплаты. Купить билеты на аттракционы в Минске можно будет мгновенно
12 марта 2020 19:08

Новая система оплаты. Купить билеты на аттракционы в Минске можно будет мгновенно

Работает на экологию. МАЗ выпустил первый белорусский мусоровоз на газовом ходу
12 марта 2020 18:36

Работает на экологию. МАЗ выпустил первый белорусский мусоровоз на газовом ходу

«Есть сигнальные признаки». Как на границах Беларуси проверяют на предмет заражения коронавирусом
12 марта 2020 17:41

«Есть сигнальные признаки». Как на границах Беларуси проверяют на предмет заражения коронавирусом