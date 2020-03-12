Указ о льготах для электромобилей. Рассказываем о нововведениях понятно

Новости Беларуси. Когда экология и безопасность важнее всего. А еще отмена НДС и бесплатная парковка: Президент подписал указ о стимулировании закупок электромобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшее время мы ждем запуска двух блоков БелАЭС. А это значит, что электроэнергии у нас будет много. И это прямая замена углеводородам, что также важно для нашей страны, которая закупает нефть и газ.

При разработке указа изучили лучший мировой опыт, учли пожелания водителей, которые бы хотели перейти с обычного на электромобиль. Так, от техосмотра отвязали дорожный сбор, а владельцам электрокаров теперь не нужно платить пошлину за участие в дорожном движении. И это еще не все – тему продолжит Яна Шипко.

К бесшумной езде и штекеру вместо бензобака Руслан приноровился, когда электротранспорт был еще диковинкой. За шесть лет электрокары мейнстримом не стали (но это пока), но выбор в пользу «зеленых» авто делают все больше автовладельцев.

Руслан Руденок, владелец электрокара:

Это экономия: в пять раз дешевле, чем автомобиль на бензине либо дизеле. Он не шумит, нет никаких запахов. Ну и мы энтузиасты.

На одном энтузиазме далеко не уедешь, а без хорошей зарядной сети и подавно. Вот такие «Маланки» готовы одновременно подзарядить до 9 000 авто. На трассах, у бизнес-центров и магазинов – всего 251 по всей стране. На 360 электромобилей. Для сравнения: в Норвегии одна зарядка на 20 машин, в Украине – на 14. Пока пьешь кофе, твой электрокар в быстром режиме зарядки успеет «подпитаться» за 7 минут на 35 километров. Для езды по городу вполне достаточно.

Яна Шипко, корреспондент:

Конечно, все владельцы электрокаров мечтают, чтобы заряжать их было так же просто, как мобильный телефон, и быстро, как залить бак бензином. Однако ситуация с инфраструктурой в стране уже гораздо лучше, чем буквально пару лет назад. Как минимум на каждый электромобиль приходится одна такая зарядная станция. Между тем, белорусские энергетики с вводом АЭС столкнутся с проблемой выравнивания суточного графика нагрузки энергосистемы. Чтобы выровнять этот провал за счет электромобилей, потребуется заряжать их каждые сутки примерно 200 тысяч.

По прогнозам, эта отрасль в ближайшие годы станет едва ли не самой стремительно развивающейся. За этот год «Белоруснефть» удвоит количество зарядных станций. А в конце 2020-го можно будет проверить и сверхбыстрые установки – зарядка всего за 10-12 минут на 350 километров автопробега.

Андрей Котик, заместитель генерального директора «Белоруснефти»:

Указ, принятый сегодня, – это старт появления на наших дорогах в массовом порядке электромобилей. Исходя из оценок аналитических агентств, таких как Bloomberg, речь идет о точке паритета, когда электромобиль и двигатель внутреннего сгорания при одинаковых характеристиках будут стоить практически на одном уровне. При такой динамике 2025 год – это примерно 100 тысяч электромобилей на наших дорогах.

В Норвегии сейчас продажи электромобилей превысили 50 % местного рынка. Не помеха ни холода, ни дальние расстояния. Все дело в государственной политике. Лучшее из мировой практики по поддержке электротранспорта подписанный указ позволяет перенять и в Беларуси. Как бы ни складывалась экономическая ситуация, экология и безопасность в приоритете. Меры беспрецедентные и своевременные: электроэнергии у нас как раз в ближайшем будущем будет много. Александр Лукашенко: «Не получает должного импульса тема развития электротранспорта в стране» Изменения вобрали в себя все лучшие мировые тренды.

Помимо очевидной экономии на сервисе и топливе (зарядки сейчас для электромобилей бесплатные) автовладельцев ждут и другие дивиденды: отмена НДС, освобождение от дорожного сбора, бесплатная парковка по городу. НДС до 500 базовых вернут даже тем, кто приобрел электромобиль ранее. Автотрейдеры уже прогнозируют повышенный спрос.

Артур Туманов, глава белорусского Tesla-клуба:

Я думаю, что значительно повлияет, потому что схожая ситуация была в Украине, где отменили пошлины все на электрокары, и сразу же произошел взрывной рост продаж электромобилей. Сейчас в Украине, насколько я знаю, уже порядка 30 тысяч электромобилей.