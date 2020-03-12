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Указ о льготах для электромобилей. Рассказываем о нововведениях понятно

12 марта 2020 19:43
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Новости Беларуси. Когда экология и безопасность важнее всего. А еще отмена НДС и бесплатная парковка: Президент подписал указ о стимулировании закупок электромобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшее время мы ждем запуска двух блоков БелАЭС. А это значит, что электроэнергии у нас будет много. И это прямая замена углеводородам, что также важно для нашей страны, которая закупает нефть и газ.

Указ о льготах для электромобилей. Рассказываем о нововведениях понятно-1

При разработке указа изучили лучший мировой опыт, учли пожелания водителей, которые бы хотели перейти с обычного на электромобиль. Так, от техосмотра отвязали дорожный сбор, а владельцам электрокаров теперь не нужно платить пошлину за участие в дорожном движении.

И это еще не все – тему продолжит Яна Шипко.

Указ о льготах для электромобилей. Рассказываем о нововведениях понятно-4

К бесшумной езде и штекеру вместо бензобака Руслан приноровился, когда электротранспорт был еще диковинкой. За шесть лет электрокары мейнстримом не стали (но это пока), но выбор в пользу «зеленых» авто делают все больше автовладельцев.

Указ о льготах для электромобилей. Рассказываем о нововведениях понятно-7

Руслан Руденок, владелец электрокара:
Это экономия: в пять раз дешевле, чем автомобиль на бензине либо дизеле. Он не шумит, нет никаких запахов. Ну и мы энтузиасты.

Указ о льготах для электромобилей. Рассказываем о нововведениях понятно-10

На одном энтузиазме далеко не уедешь, а без хорошей зарядной сети и подавно. Вот такие «Маланки» готовы одновременно подзарядить до 9 000 авто. На трассах, у бизнес-центров и магазинов – всего 251 по всей стране. На 360 электромобилей. Для сравнения: в Норвегии одна зарядка на 20 машин, в Украине – на 14. Пока пьешь кофе, твой электрокар в быстром режиме зарядки успеет «подпитаться» за 7 минут на 35 километров. Для езды по городу вполне достаточно.

Указ о льготах для электромобилей. Рассказываем о нововведениях понятно-13

Яна Шипко, корреспондент:
Конечно, все владельцы электрокаров мечтают, чтобы заряжать их было так же просто, как мобильный телефон, и быстро, как залить бак бензином. Однако ситуация с инфраструктурой в стране уже гораздо лучше, чем буквально пару лет назад. Как минимум на каждый электромобиль приходится одна такая зарядная станция.

Между тем, белорусские энергетики с вводом АЭС столкнутся с проблемой выравнивания суточного графика нагрузки энергосистемы. Чтобы выровнять этот провал за счет электромобилей, потребуется заряжать их каждые сутки примерно 200 тысяч.

Указ о льготах для электромобилей. Рассказываем о нововведениях понятно-16

По прогнозам, эта отрасль в ближайшие годы станет едва ли не самой стремительно развивающейся. За этот год «Белоруснефть» удвоит количество зарядных станций. А в конце 2020-го можно будет проверить и сверхбыстрые установки – зарядка всего за 10-12 минут на 350 километров автопробега.

Указ о льготах для электромобилей. Рассказываем о нововведениях понятно-19

Андрей Котик, заместитель генерального директора «Белоруснефти»:
Указ, принятый сегодня, – это старт появления на наших дорогах в массовом порядке электромобилей. Исходя из оценок аналитических агентств, таких как Bloomberg, речь идет о точке паритета, когда электромобиль и двигатель внутреннего сгорания при одинаковых характеристиках будут стоить практически на одном уровне. При такой динамике 2025 год – это примерно 100 тысяч электромобилей на наших дорогах.

Указ о льготах для электромобилей. Рассказываем о нововведениях понятно-22

В Норвегии сейчас продажи электромобилей превысили 50 % местного рынка. Не помеха ни холода, ни дальние расстояния. Все дело в государственной политике. Лучшее из мировой практики по поддержке электротранспорта подписанный указ позволяет перенять и в Беларуси. Как бы ни складывалась экономическая ситуация, экология и безопасность в приоритете. Меры беспрецедентные и своевременные: электроэнергии у нас как раз в ближайшем будущем будет много.

Александр Лукашенко: «Не получает должного импульса тема развития электротранспорта в стране»

Изменения вобрали в себя все лучшие мировые тренды.

Указ о льготах для электромобилей. Рассказываем о нововведениях понятно-25

Помимо очевидной экономии на сервисе и топливе (зарядки сейчас для электромобилей бесплатные) автовладельцев ждут и другие дивиденды: отмена НДС, освобождение от дорожного сбора, бесплатная парковка по городу. НДС до 500 базовых вернут даже тем, кто приобрел электромобиль ранее. Автотрейдеры уже прогнозируют повышенный спрос.

Указ о льготах для электромобилей. Рассказываем о нововведениях понятно-28

Артур Туманов, глава белорусского Tesla-клуба:
Я думаю, что значительно повлияет, потому что схожая ситуация была в Украине, где отменили пошлины все на электрокары, и сразу же произошел взрывной рост продаж электромобилей. Сейчас в Украине, насколько я знаю, уже порядка 30 тысяч электромобилей.

Указ о льготах для электромобилей. Рассказываем о нововведениях понятно-31

Мировой автопром сейчас переживает тектонический сдвиг в сторону электротранспорта. В Минске на неделе новый китайский электромобиль презентовали «Белджи».

«Читает дорожные знаки и рекомендует, как вам нужно ехать». Новый электромобиль презентовали в Беларуси

Проехать на таком можно почти через всю страну. Дальность хода – 500 километров. Электрокар предстоит обкатать и отдать дилерам. Ну а белорусские автовладельцы надеются, что в ближайшей перспективе на рынке появятся и новинки made in Belarus.

Указ о льготах для электромобилей. Рассказываем о нововведениях понятно-34

# Электромобили # общество # Руслан Руденок # Яна Шипко # Андрей Котик # Артур Туманов # Фотофакт

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