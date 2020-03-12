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Новая система оплаты. Купить билеты на аттракционы в Минске можно будет мгновенно

12 марта 2020 19:08
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Новости Беларуси. К открытию сезона в городских парках заработает новая система оплаты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сейчас здесь модернизируют оборудование, чтобы к началу сезона новая возможность оплаты стала доступна отдыхающим.

Новая система оплаты. Купить билеты на аттракционы в Минске можно будет мгновенно-1

На аттракционах разместят баннеры с QR-кодами. При их сканировании произойдет автоматическая переадресация на сайт платежной системы. После регистрации билет можно купить мгновенно и в одно касание. Посетитель должен будет лишь поднести QR-код к считывающему устройству на турникете, чтобы пройти на аттракцион.

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Однако приобрести билеты таким образом можно будет только по полной стоимости. Льготники будут вынуждены покупать билеты в кассах.

Новая система оплаты. Купить билеты на аттракционы в Минске можно будет мгновенно-4

Владимир Бабивский, главный инженер Минскзеленстроя:
Уже не нужно будет стоять в очереди, не нужно будет в одном месте стоять, в другое место идти. Прямо перед аттракционом вы можете приобрести билеты и зайти в максимально удобном для вас формате.

Новая система оплаты. Купить билеты на аттракционы в Минске можно будет мгновенно-7

# Парки Минска # общество # Владимир Бабивский # Фотофакт

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