Новая система оплаты. Купить билеты на аттракционы в Минске можно будет мгновенно

Новости Беларуси. К открытию сезона в городских парках заработает новая система оплаты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сейчас здесь модернизируют оборудование, чтобы к началу сезона новая возможность оплаты стала доступна отдыхающим.

На аттракционах разместят баннеры с QR-кодами. При их сканировании произойдет автоматическая переадресация на сайт платежной системы. После регистрации билет можно купить мгновенно и в одно касание. Посетитель должен будет лишь поднести QR-код к считывающему устройству на турникете, чтобы пройти на аттракцион.

Правила по обеспечению безопасности аттракционов утвердили в Беларуси. Что изменится?

Однако приобрести билеты таким образом можно будет только по полной стоимости. Льготники будут вынуждены покупать билеты в кассах.