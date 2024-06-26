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Минздрав опровергает информацию об увеличении случаев заболевания пневмонией в Беларуси

26 июня 2024 08:41
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Министерство здравоохранения категорически опровергает информацию об увеличении случаев заболевания пневмонией в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав опровергает информацию об увеличении случаев заболевания пневмонией в Беларуси-1

Фейковые сообщения о том, что больницы переполнены пациентами с легочными воспалениями, накануне появились на многочисленных экстремистских ресурсах. Акцент был сделан на Гомельской области.

Минздрав опровергает информацию об увеличении случаев заболевания пневмонией в Беларуси-4

По данным ведомства, заболеваемость легочными инфекциями сейчас находится на привычном уровне для летнего периода и оснований для тревоги нет, в том числе и в Гомельской области. А фото- и видеоматериалы, предоставленные Министерством из этого района, наглядно демонстрируют, что большинство койко-мест свободны и заполненность палат минимальная. Сегодня свыше 60 % заболеваний вызваны микоплазмой пневмонии. Это возбудитель более легкой формы.

Минздрав опровергает информацию об увеличении случаев заболевания пневмонией в Беларуси-7

Оксана Романова, главный внештатный специалист по детским инфекционным болезням Министерства здравоохранения Беларуси:
Эти пневмонии (микоплазменной этиологии) отличаются от пневмококковых, стрептококковых тем, что они не такие тяжелые и не требуют интенсивной терапии. Большинство не требует аппарата вентиляции легких, нет тяжелых деструкций.

Минздрав опровергает информацию об увеличении случаев заболевания пневмонией в Беларуси-10

Светлана Нечай, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:
Для того чтобы контролировать ситуацию, в республике имеется все необходимое. В том числе и система мониторинга за возбудителями, которые вызывают острые респираторные инфекции и иные инфекции, важные для общества.

Министерство здравоохранения призывает общественность не распространять ложные непроверенные сведения о заболеваемости и доверять лишь официальной информации, предоставляемой компетентными органами.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество

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