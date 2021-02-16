«Чтобы удобнее было деткам гулять». Омоновцы и спасатели помогают убирать снег в Гомеле

Новости Беларуси. Снегопады хоть и отступили, но в стране продолжают устранять их последствия. Полным ходом продолжаются работы по очистке территорий. В зоне внимания не только дороги и пешеходные зоны, но и дворы и социальные объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На помощь коммунальщикам и горожанам приходят и оперативные службы. В Гомеле сотрудники отряда милиции особого назначения навестили воспитанников Специального ясли-сада № 99, который посещают малыши с тяжелыми нарушениями речи. 16 февраля бойцы расчистили территорию садика, а накануне помогали убирать снег с крыш.

Александр, командир группы оперативной роты ОМОН:

Сцежки расчищали здесь, дорожки, чтобы удобнее было деткам гулять в данном садике. Выезжая на службу, стараемся брать с собой все необходимое: тросы, лопаты. Если вдруг в пути кто-то остановится, застрянет, чтобы оказать гражданам всю необходимую помощь.