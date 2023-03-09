Так ли тяжело учить самый сложный язык в мире? Посмотрите, как в Беларуси обучают китайскому

Новости Беларуси. Мода на китайский язык в нашей стране набирает обороты. Сегодня его изучением увлечены более 7 000 молодых белорусов, а некоторые успели даже добиться серьезных побед. Могилевчанка Мария Кашпор взяла первое место на республиканском конкурсе китайской каллиграфии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди 200 работ ее иероглифы были признаны лучшими. И это при том, что Мария была самой юной участницей во взрослой категории. Кстати, интересный факт: китайский язык занесен в Книгу рекордов Гиннеса как один из самых сложных в мире. Это с одной стороны. С другой – в нем нет глаголов, множественного числа и даже времен, что упрощает изучение. Наш корреспондент Юлия Мычка продолжит.

Этот иероглиф у нас звучит как «тюэ». Переводится как «ошибка», он достаточно объемный. Победительница республиканского конкурса «Китайская каллиграфия твердой ручкой» могилевчанка Мария Кашпор старательно выводит черточки. Здесь важно все: порядок, пропорции, рамки.

Это самый сложный для меня иероглиф, я уже исписала, наверное, листов пять хороших. Очень сложно мне дается, все никак не могу запомнить, что внутри и как прописать. В этом иероглифе 16 элементов, и для китайской грамоты это не предел. Но даже такие письменные кружева Поднебесной покорились юным белорусским рукам. Мария Кашпор – самая молодая участница во взрослой категории – обошла профессионалов своего дела и взяла первое место.

Мария Кашпор, жительница Могилева:

У меня было очень много черновиков. Где-то небольшая помарка – все, не исправить, новый лист. Я, наверное, исписала, у меня было пробных попыток шесть, а на седьмой я уже плюнула: надо это писать быстро, четко и уверенно. Увлеченная живописью и литературой в китайской культуре Маша нашла много интересного для себя. В будущем она мечтает заниматься дизайном. Победа в республиканском конкурсе – возможность побороться за грант – бесплатное обучение в Китае. Среди воспитанников могилевской школы китайского языка это популярная практика. Они показывают самые высокие баллы в мире. А это значит, что для белорусской молодежи открываются самые престижные двери на рынке труда.

Виктория Шнейдерова, главный преподаватель школы китайского языка Центра языка и культуры БНТУ:

Не только специалисты-переводчики нужны, но и специалисты со знанием китайского языка в различных сферах: строители, программисты, наладчики станков со знанием льна. Учить язык Поднебесной сегодня еще и модно. Все-таки английским уже никого не удивишь, а вот даже пара мелодичных слов на китайском могут произвести впечатление. Но здесь главное – не ошибиться.

В китайском языке четыре тона. И в зависимости от того, как ты свой голос поменяешь, ты можешь сказать либо лошадь, либо медленно, либо мама, либо вообще ругаться. Студентка первого курса кафедры иностранных языков Могилевского университета имени Кулешова Екатерина Груммо – полиглот. Девушка говорит на 7 языках. В 2023 году языковую копилку решила пополнить еще и китайским.

Екатерина Груммо, студентка Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова:

Многие люди учат китайский язык, потому что китайцы – перспективные партнеры. И продолжить обучение в Китае тоже было бы для меня интересно. Кстати, для справки: в Китае считается очень перспективным и престижным образование в Беларуси.

У такой дружбы – большой плюс. Даже переписку в соцсетях девчонки ведут с помощью иероглифов. Это как раз тот случай, когда долгие девичьи разговоры по телефону могут заменить сотни страниц учебников.

Сергей Мачекин, начальник отдела международных связей Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова:

Развитие сотрудничества между Беларусью и Китаем набирает обороты. Поэтому развитие сотрудничества в экономической сфере требует специалистов, которые будут владеть не только английским языком, но прежде всего и китайским. Конечно, это совсем другое отношение даже со стороны наших китайских партнеров, когда у нас будут такие специалисты, которые будут проводить те же переговоры уже напрямую на китайском языке. Мода на изучение китайского языка в нашей стране набирает обороты. Количество учащихся, прошедших его обучение, составило более 40 тысяч человек, сегодня его продолжают учить еще больше 7 000 белорусов.