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Губернатор Калининградской области поздравил белорусов с Днём Победы

09 мая 2024 17:22
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В трепетном и едином отношении к истории Великой Отечественной, а также подвигу советского народа в том числе союзная сила Беларуси и России. Сегодня наш праздник. Теплые слова в адрес белорусов звучат из всех регионов соседнего государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из поздравлений мы получили от губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Губернатор Калининградской области поздравил белорусов с Днём Победы-1

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области (Россия):
Дорогие граждане Республики Беларусь! От имени жителей Калининградской области примите искренние поздравления с Днем Победы. 9 Мая – самая важная, священная дата для всех нас. Наши братские народы плечом к плечу сражались с фашизмом и противостояли врагу. Для сопротивления оккупантам на белорусских землях развернулось мощное партизанское движение, которое вошло в мировую историю как пример храбрости и отваги. День Победы – это праздник безграничного мужества и беззаветной любви к Родине. В этот день мы отдаем дань глубокого уважения защитникам Отечества. К сожалению, время неумолимо, и с каждым годом все меньше ветеранов разделяют с нами этот праздник. Но в наших сердцах навсегда искренняя благодарность. Низкий поклон всем героям, которые защитили Родину. Мы помним и мы гордимся. Мы преклоняемся перед вашим мужеством, самоотверженностью, любовью к отчизне и стараемся равняться на вас. С праздником!

# День Победы # общество # Антон Алиханов

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