Из-за чего появляется пяточная шпора? Врач рассказал, как лечить это заболевание

Подошвенный фасциит, или, как говорят в народе, пяточная шпора. Зачастую с такой проблемой сталкиваются женщины после 40 лет. Из-за воспалительного процесса на кости пятки начинают образовываться наросты. По мере их увеличения они впиваются в мягкие ткани, принося дискомфорт при ходьбе либо стоянии на месте с опорой на пятку.

Руслан Понтелей, врач-ортопед медицинского центра «Нордин»:

При выполнении рентгенограммы зачастую обнаруживаем экзостоз на пяточной кости, выявление боли в области крепления подошвенной фасции. Если у человека длительно есть данная проблема, то появляется шип, который называют «шпорой».

Самая частая причина появления пяточной шпоры – это продольное плоскостопие. При таком диагнозе нагрузка распределяется неправильно. Пятка испытывает больше нагрузки, чем при правильном положении. Шпора может быть и следствием травмы, к примеру, после прыжков с высоты, когда пятка и окружающие ткани повреждаются и начинается воспаление.

Руслан Понтелей:

Есть категория людей с метаболическими синдромами, какие-то системные заболевания могут проявляться болями в области пятки. Проблема охватывает и средний возраст, самой шпоры у них нет, есть только перенапряжение.