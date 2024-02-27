Из-за чего появляется пяточная шпора? Врач рассказал, как лечить это заболевание
Подошвенный фасциит, или, как говорят в народе, пяточная шпора. Зачастую с такой проблемой сталкиваются женщины после 40 лет. Из-за воспалительного процесса на кости пятки начинают образовываться наросты. По мере их увеличения они впиваются в мягкие ткани, принося дискомфорт при ходьбе либо стоянии на месте с опорой на пятку.
Руслан Понтелей, врач-ортопед медицинского центра «Нордин»:
При выполнении рентгенограммы зачастую обнаруживаем экзостоз на пяточной кости, выявление боли в области крепления подошвенной фасции. Если у человека длительно есть данная проблема, то появляется шип, который называют «шпорой».
Самая частая причина появления пяточной шпоры – это продольное плоскостопие. При таком диагнозе нагрузка распределяется неправильно. Пятка испытывает больше нагрузки, чем при правильном положении. Шпора может быть и следствием травмы, к примеру, после прыжков с высоты, когда пятка и окружающие ткани повреждаются и начинается воспаление.
Руслан Понтелей:
Есть категория людей с метаболическими синдромами, какие-то системные заболевания могут проявляться болями в области пятки. Проблема охватывает и средний возраст, самой шпоры у них нет, есть только перенапряжение.
Диагноз подошвенный фасциит ставит врач-ортопед. Для этого проводится осмотр и прощупывание пятки, а также рентгенография и ультрозвуковая диагностика.
Руслан Понтелей:
Если диагноз подтвержден, то изготовление стелек с выкладкой в центре специальной подушечки с целью улучшения амортизации пятки. Заниматься необходимо мышцами голени. От пяточной шпоры универсальной таблетки нет. Стельки, растяжка мышц задней поверхности голени. Можно в домашних условиях стопу раскатывать жестким мячиком. Хорошо подходят для этого мячики для гольфа.
При отсутствии лечения боль может перерасти в хроническую. Также из-за переноса нагрузки с больной ноги на здоровую может меняться походка и осанка.
Руслан Понтелей:
Масса людей лечится дома противовоспалительными кремами, мазями, делают ванночки на стопу. Хорошо зарекомендовал себя метод ударно-волновой терапии. В своей основе акустическая волна, которая проникает в ткань, вызывая различные физико-химические процессы. Если есть плоскостопие, надо изготавливать стельки для постоянного ношения, подходить к проблеме комплексно.
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