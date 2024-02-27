Курсанты МЧС создали проект, который поможет абитуриентам определиться с профессией

Конкурс «100 идей для Беларуси» молодежный и очень престижный. Так, к примеру, два инновационных проекта курсантов Университета гражданской защиты МЧС вошли в финал.

Анна Дробышевская, рядовой внутренней службы, курсант 3-го курса факультета техносферной безопасности УГЗ МЧС:

Когда я хотела поступать, для меня было сложно определиться с выбором будущей профессии. Поэтому мы с командой медиацентра придумали проект «ПОСТУПАЙ.by», в котором четко и понятно, с актуальной информацией разложен весь процесс поступления в учебное заведение. Одной из ключевых особенностей проекта является универсальный путеводитель, который будет помогать и направлять абитуриента для поступления в выбранное учреждение.

В проекте также есть тестирование. Пройдя его, будущий студент получает список специальностей, подходящих именно ему. Над проектом «ПОСТУПАЙ.by» работала вся команда медиацентра Университета гражданской защиты. Кто-то снимал ролики, кто-то разрабатывал рекламную продукцию, а кто-то даже писал коды для сайта.