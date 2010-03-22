Таджики обвиняют шоу «Наша Russia» в разжигании национальной розни

Мигранты из Таджикистана требуют остановить распространение комедии Глеба Орлова «Наша Russia. Яйца судьбы», вышедшей в прокат еще 3 месяца назад.

Таджики уверены, что фильм, рассказывающий о приключениях непутевых гастарбайтеров Равшана и Джамшута, разжигает межнациональную рознь.

На днях с требованием прекратить вещание отдельных сюжетов программы «Наша Russia» и продажу дисков с фильмом «Яйца судьбы» к генпрокурору РФ и в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обратилось общероссийское общественное движение «Таджикские трудовые мигранты», сообщает «Интерфакс».

«Движение «Таджикские трудовые мигранты» расценивает действия руководства «Камеди Клаб Продакшн», руководства проекта «Наша Russia» на канале ТНТ, а также создателей фильма «Яйца судьбы» как моральный геноцид таджикской нации», — заявил в ходе пресс-конференции председатель движения Каромат Шарипов.

Как отнеслись к подобному заявлению представители развлекательного ТНТ, пока неизвестно, пишет NEWSru.com.