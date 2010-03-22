Пилоты из Швейцарии облетели Землю за рекордные 58 часов

Команда пилотов из Швейцарии установила мировой рекорд, облетев Землю менее чем за 58 часов на самолете бизнес-класса весом от 9 до 12 тыс.кг.

Экипаж под руководством 62-летнего Риккардо Мортара вылетел из аэропорта Женевы утром 19 марта и приземлился там же вечером 21 марта. За это время самолет, летевший со скоростью не менее 647 км/ч, преодолел более 37 тыс.км и совершил 11 посадок. Он пересек воздушное пространство 33 стран, сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что летчики смогли бы обогнуть земной шар за еще меньшее время, если бы в ходе полета им не пришлось менять маршрут в связи с извержением вулкана в Исландии.

Прежнее достижение принадлежит американскому путешественнику Стиву Фоссету, который 5 лет назад облетел вокруг Земли за 67 часов при минимальной скорости в 436 км/ч.