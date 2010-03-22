Минчанин выращивал коноплю под видом декоративного перца

Молодой человек устроил целую плантацию конопли для личных нужд прямо в своей двухкомнатной квартире, где вместе с ним проживает мать.

Сын долгое время убеждал ее, что выращивает декоративный перец. Однако обман раскрылся, когда сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Центрального РУВД изъяли у него дома 28 кустов конопли, сообщает БЕЛТА.

Помимо конопли в его комнате был обнаружен самодельный кальян. Также сотрудниками милиции установлено, что семена растения минчанин получал из Испании.

По данному факту ведется следствие. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.329 «Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» УК Беларуси, которая предусматривает до трех лет лишения свободы.