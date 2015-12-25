Тадеуш Кондрусевич: Уникальность Беларуси и в том, что у нас очень много смешанных браков – католиков с православными

Новости Беларуси. Католики всего мира 25 декабря отмечают Рождество Христово. Это одна из самых главных религиозных дат. Праздничные богослужения в нашей стране начались еще накануне поздно вечером. Главная месса, по традиции, прошла в Архи-кафедральном костеле Пресвятой Девы Марии.

Рождественские литургии продолжаются и 26 декабря. Тысячи верующих приходят, чтобы помолиться о мире и любви.

С приближением вечера на улице становится холоднее, но этот небольшой зимний минус никак не влияет на обилие теплых слов и поздравлений от прихожан костела Пресвятой Девы Марии. В храм верующие приходят целыми семьями. Самому маленькому прихожанину всего полтора года.

Примечательно, что светлый праздник Рождества объединил представителей разных профессий. А некоторые даже преодолели не одну сотню километров, чтобы встретить праздник в стенах главного костела страны.

Двери костела открыты для всех желающих. Об этом 25 декабря еще раз напомнил в своей проповеди митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич. Архиепископ подчеркнул, что Рождество – общий праздник для всех христиан.

Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви:

Папа Иоанн Павел II говорил, что всегда мечтал о том, чтобы Европа дышала двумя легкими, то есть восточным и западных христианством. Я говорю: приезжайте в Минск, посмотрите: одна улица, с одной стороны – католический кафедральный собор, с другой стороны – православный кафедральный собор. И мы как-то в мире живем. Уникальность нашей страны еще в том, что очень много браков смешанных. Я вижу тех же людей на Рождество здесь, через две недели я увижу их там, на другой стороне улицы. Это очень хорошо, люди помогают друг другу, они празднуют вместе. Это объединяет нас.

В храме можно было встретить и известных дипломатов, спортсменов и звезд эстрады. Алексей Хлестов, например, 25 декабря на службе в костеле впервые. Певец и шоумен считает, что путь к Богу один. И, несмотря на то, что празднование Рождества у Алексея запланировано на 7 января, он сегодня молится вместе со всеми католиками за мир и здоровье своих близких.

Алексей Хлестов, певец:

Это праздник верующих людей. И, наверное, сегодня у нас, православных, есть возможность поздравить своих католических друзей. Это так трепетно, по-особенному, в канун Нового года. Всегда приходят и в католический храм, и потом в наше, православное, Рождество приходят в храм с семьями, детьми, с близкими. Это то, что нас объединяет.

Праздничные богослужения проходят во всех католических храмах Беларуси. Начались рождественские литургии с самого утра и продлятся до позднего вечера. В частности, в главном костеле страны последняя проповедь закончится в 8 вечера. Тем не менее Рождество на этом не заканчивается. Согласно григорианскому календарю, праздник продлится до самого Крещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Христиан Беларуси, которые отмечают Рождество, поздравил глава государства. Александр Лукашенко отметил, что «нравственные и духовные ориентиры для многих поколений наших предков были сформированы христианской верой, воплощающей высокие идеалы гуманизма, справедливости и милосердия. Великое торжество долгожданного праздника вновь, как и столетия назад, дарит радость и надежду, вдохновляет на добрые дела и поступки».