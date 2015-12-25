Шествие Дедов Морозов и Снегурочек стартовало с площади Независимости в Минске

Новости Беларуси. В эти минуты в Минске стартует одно из самых ярких событий рождественских празднований – шествие Дедов Морозов и Снегурочек.

По улицам столицы, от площади Независимости до площади Свободы, пройдут сотни сказочных персонажей. В конце пути гостей праздника ждет 3D-аттракцион. На фасаде концертного зала «Верхний город» будет изображен интерактивный Дед Мороз, с которым можно будет пообщаться в режиме реального времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дед Мороз:

Я и мои 500 помощников торжественно пройдем по главному проспекту нашей любимой столицы. Все шествие завершится на площади Свободы незабываемым 3D-анимационным шоу. Мой старший помощник, большая фигура Дедушки Мороза поздравит жителей нашего города с Новым годом.