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Шествие Дедов Морозов и Снегурочек стартовало с площади Независимости в Минске

25 декабря 2015 13:17
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Новости Беларуси. В эти минуты в Минске стартует одно из самых ярких событий рождественских празднований – шествие Дедов Морозов и Снегурочек.

По улицам столицы, от площади Независимости до площади Свободы, пройдут сотни сказочных персонажей. В конце пути гостей праздника ждет 3D-аттракцион. На фасаде концертного зала «Верхний город» будет изображен интерактивный Дед Мороз, с которым можно будет пообщаться в режиме реального времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дед Мороз:
Я и мои 500 помощников торжественно пройдем по главному проспекту нашей любимой столицы. Все шествие завершится на площади Свободы незабываемым 3D-анимационным шоу. Мой старший помощник, большая фигура Дедушки Мороза поздравит жителей нашего города с Новым годом.

# общество # Фотофакт # Новый год

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