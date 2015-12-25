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Рождество в мире: в праздничную атмосферу окунулись более миллиарда верующих

25 декабря 2015 13:18
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В праздничную атмосферу окунулись более миллиарда верующих – католики, протестанты и представители других христианских церквей. Службы идут в разных уголках земли: от стран Азии до Ближнего Востока.

А главные торжества прошли в Ватикане. Под звуки колоколов и органа Папа Римский Франциск обратился к прихожанам с традиционным посланием «городу и миру», в котором призывал вернуться к простым ценностям. Папа также затронул темы милосердия, сострадания, сопереживания и справедливости.

Франциск, Папа Римский:
В обществе, так часто опьяненном духом потребления и жаждой наслаждений, богатством и расточительностью, самовлюбленностью и суетой, этот младенец призывает нас к сдержанной жизни, другими словами, к жизни в простоте, последовательности, необходимой для того, чтобы увидеть и понять, что важно.

Менее пышно проходят в эти часы торжества в Вифлееме, где, по преданию, родился Иисус. Празднования омрачены обострением ситуации в регионе, которое вызвано нападениями на израильтян и беспорядками на палестинских территориях. Поэтому сегодня здесь намного меньше туристов. Если обычно на Рождество в местных гостиницах практически нет свободных номеров, то сейчас они заполнены лишь наполовину. Несмотря на это, атмосфера праздника все же ощущается. Собравшиеся молились за мир во всем мире, за равенство и взаимное уважение всех религий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Праздничные даты # Франциск

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