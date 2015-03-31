Кошка Матроска, которая «объела» магазин Владивостока более чем на $1 тыс, станет «телезвездой»

Новости России. Кошка, прославившаяся тем, что в аэропорту Владивостока съела рыбы более чем на тысячу долларов, станет «телезвездой».

Видео с некогда бездомным животным по кличке Матроска покорило Интернет (смотрите видео).

Напомним, кошка забралась в витрину рыбного магазина и от души полакомилась деликатесами. Позже её пристроили в хоккейный клуб Владивостока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь она, талисман команды, имеет свою страничку в соцсетях, где и появилась запись о нынешнем путешествии из Владивостока в Москву для участия в первоапрельском эфире одной из телепередач.