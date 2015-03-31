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К акции СТВ «Письмо Победителю!» присоединились военнослужащие из Бреста

31 марта 2015 08:27
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Новости Беларуси. От солдат современных – воинам 40-ых. В Бресте к акции «Письмо Победителю» присоединились военнослужащие  38-ой отдельной гвардейской Венской Краснознаменной мобильной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь о войне знают не только из книг: боевой путь одной из самых боеспособных воинских  частей страны начинается в грозные годы Великой Отечественной.

Дмитрий Белецкий,  секретарь ОО «БРСМ» 38-ой отдельной  гвардейской Венской Краснознаменной мобильной бригады:
Символично, что сегодняшняя акция стартовала на  территории 38-ой бригады, потому что Брестская земля обильно полита кровью наших предков. И  активное участие воинов нашего соединения в этой акции – это возможность еще раз сказать «спасибо» нашим ветеранам.

Сергей Николаев, военнослужащий 38-ой отдельной  гвардейской Венской Краснознаменной мобильной  бригады:
Письмо писал своему дедушке и всем ветеранам в целом. За ту свободу, за независимость, за мир, которым мы пользуемся все вместе. 

Напомним, организатором Всебелорусской патриотической акции «Письмо Победителю!» стал телеканал СТВ совместно с молодёжными организациями страны.

Послания, написанные белорусской молодёжью в форме фронтовых треугольников,  будут  переданы  ветеранам.  70 лучших работ примут участие в телемарафоне телеканала СТВ, приуроченного ко Дню Великой Победы.  

# общество # Акция «Письмо победителю»

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