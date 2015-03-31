К акции СТВ «Письмо Победителю!» присоединились военнослужащие из Бреста

Новости Беларуси. От солдат современных – воинам 40-ых. В Бресте к акции «Письмо Победителю» присоединились военнослужащие 38-ой отдельной гвардейской Венской Краснознаменной мобильной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь о войне знают не только из книг: боевой путь одной из самых боеспособных воинских частей страны начинается в грозные годы Великой Отечественной.

Дмитрий Белецкий, секретарь ОО «БРСМ» 38-ой отдельной гвардейской Венской Краснознаменной мобильной бригады:

Символично, что сегодняшняя акция стартовала на территории 38-ой бригады, потому что Брестская земля обильно полита кровью наших предков. И активное участие воинов нашего соединения в этой акции – это возможность еще раз сказать «спасибо» нашим ветеранам.

Сергей Николаев, военнослужащий 38-ой отдельной гвардейской Венской Краснознаменной мобильной бригады:

Письмо писал своему дедушке и всем ветеранам в целом. За ту свободу, за независимость, за мир, которым мы пользуемся все вместе.

Напомним, организатором Всебелорусской патриотической акции «Письмо Победителю!» стал телеканал СТВ совместно с молодёжными организациями страны.

Послания, написанные белорусской молодёжью в форме фронтовых треугольников, будут переданы ветеранам. 70 лучших работ примут участие в телемарафоне телеканала СТВ, приуроченного ко Дню Великой Победы.