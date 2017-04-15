Тадеуш Кондрусевич: Пусть благодать и мир воскресшего Господа преисполнит ваши души и сердца, а через вас – всю нашу Беларусь

Великая Суббота 15 апреля, последний день перед Пасхой у христиан, то есть у большинства белорусов. Хотя и неверующие или нецерковные люди традиционно присоединяются к окрашиванию яиц и выпеканию куличей. В люди, готовящиеся к Светлому Воскресению, отправилась сегодня наш корреспондент Виктория Ходосок.

Где кипят предпасхальные хлопоты, в доме Риты и Владимира определяем сразу по запаху булок. К Пасхе у их семьи подход особый. Расписывают яйца своим фирменным способом, так, что Фаберже и не снилось, пекут куличи тоже по специальному рецепту. С хорошим настроением помогают умницы-дочки.

Рита Демидович, многодетная мама:

Кожны год мы збіраемся ў бацькоўскай хаце, б’ёмся яйкамі. Таму засталося самае цікавае – асвяціць гэтыя дары, трошачкі пачакаць і ўжо заўтра можна іх ужываць. І самае цікавае – біцца яйкамі.

Они – люди глубоко верующие, поэтому, как и принято у католиков, к Христову дню готовятся особенно тщательно. В этот вечер семья Гордейчиков по традиции зажигает свечи – символ Божьего света.

Анна Гордейчик, житель городского поселка Россь (Гродненская область):

Эти свечи – это свет Христа. И, если к нам священник приходит, мы должны зазещь, потому что он приходит с Иисусом Христом.

А пока в гости ждут для исповеди ксендза, а исповедаться перед Пасхой – святая обязанность, хозяйка продолжает праздничные приготовления – замешивает тесто по своему фирменному рецепту. Анна признается: здесь нет определенных канонов к внешнему виду. Важно то, чтобы символ праздника был во главе стола.

Анна Гордейчик:

В магазинах продают – я никогда не покупаю. Я вот свой пирожок сделала маленький, я его освещу. И будем кушать.

В этом году Пасху в один день отмечают и католики, и православные – говорят, это добрый знак. К светлому торжеству верующие готовились за 40 дней. Чистыми духовно и физически соблюдали пост, убирали квартиры и размышляли и вспоминали жизнь Христа на Страстной неделе. Кстати, последние дни перед Пасхой – самые важные и ответственные.

Иерей Вадим Котов, настоятель храма Преображения Господня (г. Барань, Витебская область):

Храм полностью покрашен внутри, снаружи, территория благоустроена, посажены туи, сосны, цветник разбит, газон. Все к празднику Пасхи.

Викарий Александр, ксендз кафедрального собора Пресвятой Девы Марии:

Субота – гэта дзень цішыні, таму што пан Езус ляжыць у гробе. У касцёлах у дзень цішыні не спяваюць, людзі моляцца ў цішыні. Толькі арган будзе гучаць на вігіліі пасхальнай.

Великая, или Страстная Суббота для верующих по традиции начинается в храме. В руках тысячи прихожан сегодня – неизменные атрибуты Пасхи: окрашенные яйца и куличи. Во всех храмах действительно многолюдно.

А тем временем хлопочет дома и Екатерина. Пасхальные крашенки еще стоит доделать. Работа без преувеличения ювелирная, потому помогает муж Вячеслав.

Екатерина и Вячеслав Вертинские:

Каждый год с дочкой стараемся придумать что-то новенькое. Печем куличи, кексы, собираем это все, красиво оформляем, ходим в церковь всей семьей. Для нас это важно.

Готовится к особому воскресенью и духовно, и кулинарно Станислава Романчук. Вот сейчас собирается на вечернюю торжественную службу. На голове – нарядный платок, в сумке – молитвенник. Ближайший костел для пани Стаси в пяти километрах по бездорожью от родной деревни.

Станислава Романчук, житель деревни Петрашевцы (Гродненская область):

Важно, конечно, молиться, Бог помогает трохо. Езжу на ровары, в костел заезжаем и молимся в костеле. Людей много.

Виктория Ходосок, корреспондент:

К одному из главных праздников в церковном календаре белорусы готовятся с особым торжеством и радостью. На протяжении всего дня верующие идут в храмы освящать куличи, творожные пасхи и крашеные яйца. У католиков освящение еды уже прекращено. У православных еще есть несколько часов. А пока все верующие с волнением и трепетом ждут главного богослужения в литургическом году, на котором сообщат благую весть о Воскресении Христа.

Тысячи христиан в ожидании нисхождения Благодатного огня. Кстати, совсем скоро к главному богослужению из храма Гроба Господня его доставят и в Минск. Он прибудет чартерным рейсом из Иерусалима. Божественное пламя считается одним из чудес веры.

Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Всем желаю встретить этот праздник светлого христова воскресенья с доброй радостью. Всем говорить: «Христос воскрес из мертвых!» Что может быть возвышеннее. Поэтому я всех поздравляю, желаю пасхальной радости.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, Митрополит Минско-Могилевский:

С праздником, дорогие братья и сестры. Пусть благодать и мир воскресшего Господа преисполнит ваши души и сердца, а через вас – всю нашу Беларусь. Христос воскресе – воистину воскресе! Аллилуйя!

Сегодня же Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил христиан с предстоящим праздником Воскресения Христова, пожелав всем здоровья, счастья и благополучия.