К нам приходит радость, весна, счастье: Беларусь готовится к Пасхе

Новости Беларуси. Последний день поста и подготовки к светлому празднику Пасхи. Великая суббота для верующих является скорбной и радостной одновременно. В храмах, впервые за долгие недели поста, появляются светлые и праздничные мотивы.

Здесь начинают освящать яйца, куличи и пасхи в честь воскресения.

Пасху все христиане Беларуси в 2017 году отметят в один день.