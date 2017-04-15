В прошлом месяце 300 рублей: сезонная работа в Беларуси

Новости Беларуси. Работа по сезону. Вопрос с занятостью населения сегодня один из приоритетных в Беларуси. К концу 2017 года должно быть создано 70 тысяч новых рабочих мест, это не считая временного трудоустройства. Сейчас центры занятости набирают группы на оплачиваемые общественные работы. Например, в Могилевском районе среди временных вакансий – обрезка садовых деревьев и сортировка прошлогоднего урожая. О сезонном трудоустройстве в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы отправить на прилавки магазинов капусту прошлогоднего урожая, нужно как следует ее подготовить: обрезать лишнее, придать товарный вид.

Галина Сазоненко не имеет постоянной работы уже несколько лет. То за больной матерью нужно было смотреть, то за маленькой внучкой. А такая подработка неплохо вписывается в ее график.

Эти люди работают здесь по договору, оплата труда сдельная. Главное выполнить норму – перебрать 750 килограммов капусты. Средний дневной заработок 12 рублей. Наталья Кислова, сезонный рабочий:

В прошлом месяце мне закрыли 300 рублей. Я считаю, что это вполне нормальная зарплата. Можно еще постараться, побольше сделать и зарплату увеличить.

Петр Рыженков, сезонный рабочий:

Я не могу не то, что часа, даже 5 минут сидеть дома. Я привык, что весь в движении должен быть.

В этом хозяйстве специализируются на овощах. До нового урожая хранится солидный стабфонд урожая прошлогоднего – 7000 тонн. Чтобы его сортировать, готовить к продаже, весной нужны дополнительные трудовые кадры. Юрий Прокопенко, СТВ:

А на этом участке трудовой десант из центра занятости занимается сортировкой свеклы. Работа полуавтоматизированная, но тоже непростая. За полчаса по конвейеру проходит около тонны овощей. Вот этот нестандарт в продажу не поступит. По направлению центра занятости сейчас здесь работает 30 человек. Большинство из них уже не первый год. Игорь Тимощенко, начальник овощной базы агроторговой фирмы:

У нас работа нелегкая, не все выдерживают. Кто-то приходит, может поработать день-два и уйти, но в основном люди приходят, смотрят и работают. Желающим получить сезонную работу нужно написать заявления в центре занятости. Главный критерий – желание, спрос на временный труд есть.

Снежана Моисеева, начальник отдела управления по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома:

Поступают даже заявки от частных лиц. Кому-то убрать квартиру, кому-то вскопать огород. И из списков желающих тоже рекомендуем и направляем их.