«Сегодня мы собрались все вместе, чтобы увидеть божественный знак». Схождение Благодатного огня в Иерусалиме

Новости Беларуси. Cвершилось главное событие Великой Субботы – чудо схождения Благодатного огня. Он символизирует Воскресение Иисуса Христа. Благодатный огонь сошел на землю в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Этого события ждали сотни миллионов христиан по всему миру, а тысячи из них стали очевидцами церемонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы увидеть своими глазами одно из самых значимых в христианском мире чудес, сюда, к Храму Гроба Господнего, съехались десятки тысяч людей. Если было нужно, спали под открытым небом, некоторые – на крышах, поближе к месту таинства.

Верующая:

Сегодня мы собрались все вместе, чтобы увидеть божественный знак.

И мы очень счастливы, что оказались здесь. В Иерусалиме невероятная атмосфера. Схождение Благодатного огня происходит единожды в год, накануне Пасхи. Саму церемонию все знают до мелочей, но каждый год опасаются, что пламя не сойдет – земля стонет от человеческой вражды.

Ко всему прочему саму Кувуклию – часовню над Храмом – недавно отреставрировали, впервые более чем за 200 лет с момента ее воздвижения. Желто-розовый мрамор снова заиграл всеми оттенками. Но некоторые такое вмешательство истолковали как дурной знак.

Верующие:

Если вы начинаете жить со страхом, вы перестаете жить. Я думаю, мы должны сохранять спокойствие и верить в лучшее.

Я желаю, чтобы воскресение в этом году стало особенным для всех нас. Воскресение, которое принесет нам радость, надежду и создаст новый импульс для жизни.

Считается, что день, когда огонь не загорится перед Пасхой, будет для людей в храме последним, а само здание будет разрушено. Молитвы объединили священнослужителей и простых верующих по всему миру – и Благодатный огонь сошел и на этот раз. А это значит, что люди снова получили надежду и жизнь на земле продолжится.

От патриарха Феофила Третьего божественное пламя быстро подхватили остальные, и по храму будто поплыла река благодатного огня. Верующие зажигали лампады и «пасхалки» – пучки из 33 свечей – по числу лет жизни Иисуса Христа.

И буквально умывались им – люди уверяют, что пламя не обжигает. Тонким ручейком божественное пламя выплыло на улицу, а там каждый тоже пытался взять себе его частичку, чтобы увезти на родину.