«Серьёзные операции были проделаны». Как девочке из Лиды помогают победить порок сердца в РНПЦ хирургии

Новости Беларуси. Марафон добрых дел продолжает путешествие по стране. Сегодня, 19 декабря, к маленьким пациентам РНПЦ хирургии заглянули неожиданные гости – с подарками и угощениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в центре детской хирургии 59 малышей. Василиса из Лиды – одна из них. У девочки порок сердца. Полтора года больничная палата для нее – второй дом. Через месяц девочке планируют сделать очередную операцию, предыдущие результата не дали.

Если всё пройдет хорошо, то новогодние праздники она встретит дома в кругу родных и близких, а в больницу будет приезжать только на профилактический осмотр. Поэтому сегодня ей и другим маленьким пациентам особенно желают здоровья. Отметим, этой традиции Белорусского детского фонда – навещать маленьких пациентов в преддверии Нового года – 28 лет. Сотрудники уверены: с таким вниманием дети быстрее идут на поправку и не теряют веру в чудеса.

Диана Гурская:

До полугода мы каждый месяц посещали, потому что серьезные операции были проделаны. Потом врачи уже увидели, что можно реже – раз в два месяца. Я очень рада, что детям в нашей стране оказывают такую серьезную помощь.