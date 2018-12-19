Сергей Румас вручил госнаграды более чем 100 представителям различных сфер
Новости Беларуси. Они спасают жизни, воспитывают будущих чемпионов, строят экономику и создают произведения искусства. По поручению Президента Беларуси премьер-министр Сергей Румас вручил государственные награды залуженным людям страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Медали «За трудовые заслуги» и «Франциска Скорины», благодарности от главы государства – в списках получивших высокую оценку профессиональной деятельности больше сотни человек.
Среди награжденных и Виталий Титов – молодой человек, который спас тонущего в Свислочи ребенка, рискуя собственной жизнью.
Виталий Титов, учащийся Минского государственного профессионального лицея № 9:
Не особо я считаю таким большим подвигом, но кто-то бы побоялся, кто-то плавать не умеет – не каждый рискнул бы. Сначала побоялся, потом было уже не до страха.
Особое внимание в Беларуси традиционно уделяется развитию сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. В списке награжденных много тружеников села и представителей перерабатывающей промышленности.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Высокое качество выпускаемой продукции, использование натуральных продуктов и сырья позволяют производителям занимать ведущие позиции на мировом рынке. И это не просто слова.
По прогнозам правительства, экспорт сельскохозяйственной продукции в этом году превысит уровень прошлого года и составит около 5 миллиардов долларов США. В следующем году мы также ожидаем рост еще на 7 %.
19 декабря слова благодарности адресованы ученым, преподавателям, врачам. В зале Дворца Республики нет случайных людей: каждый из удостоенных награды внес заметный личный вклад в развитие страны.