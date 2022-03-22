«Я не могу заставить их жить своей жизнью». Этот совет многодетного отца поможет всем родителям

Юлия Артюх, СТВ: Мы видим жизнь своих детей по-своему. Дети растут и видят свою жизнь по-другому. У вас не получилось стать медиком, хотя это было мечтой. Вы это как-то перекладывали на своих дочерей? Кто-то из них, возможно, в медицинской сфере работает?

Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ»: Конечно, медицина не оставит никогда человека, который там был. После пяти лет нахождения в среде, в психиатрии есть такой симптом, что если ты пять лет находишься в одной среде, в твоей психике происходят необратимые изменения, присущие этой среде. Врачи, военные. Безусловно, отпечаток остается навсегда. В любом случае бывших не бывает. Что касается своих детей, я им все время говорил, что я не могу заставить вас жить моей жизнью.

Юрий Микицкий:

Нет. У меня средняя почему-то решила, что ей надо в мед. Она очень талантливая, интересная девочка, лауреат фонда Президента Республики Беларусь. Она поступила в мединститут без экзаменов. Своеобразная, очень талантливая девочка, и это ее выбор. Но в ее выборе я не применял давления, потому что я не могу их заставить жить своей жизнью, своими взглядами. Это их право, их выбор. Проблема в том, чтобы научить их жить самостоятельно, пользоваться правом выбора и понимать то, что они имеют право на ошибку. Не потому, что их будут осуждать, ругать. Я был очень непослушным ребенком, таким непослушным, что караул. Но это не помешало мне стать тем, кем я стал. Представляете, остаться 13-летним парнем без отца: И мать – учительница. Вся эта ответственность… А кого было спросить? Я спрашивал всех кого можно. И в основном помогали, отвечали, поддерживали и толкали в хорошую сторону.

Юлия Артюх:

Наверное, бабушки и дедушки еще поддерживали?

Юрий Микицкий:

У меня бабушки и дедушки – это классическая форма бабушек и дедушек. Это большое хозяйство, крепкая семья, все традиции семейные. Это действительно воплощение государства в семье. Что такое нация? Это границы, язык и традиции. Вот это все было сформировано, семейные традиции.

Юлия Артюх:

Какая традиция, например, из детства до сих пор в вашей семье?

Дети на Пасху раскрашивали кота так, что он неделю ходил!