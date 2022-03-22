«Я не могу заставить их жить своей жизнью». Этот совет многодетного отца поможет всем родителям
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ».
Юлия Артюх, СТВ:
Мы видим жизнь своих детей по-своему. Дети растут и видят свою жизнь по-другому. У вас не получилось стать медиком, хотя это было мечтой. Вы это как-то перекладывали на своих дочерей? Кто-то из них, возможно, в медицинской сфере работает?
«Все время говорил, что я не могу заставить вас жить моей жизнью»
Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ»:
Конечно, медицина не оставит никогда человека, который там был. После пяти лет нахождения в среде, в психиатрии есть такой симптом, что если ты пять лет находишься в одной среде, в твоей психике происходят необратимые изменения, присущие этой среде. Врачи, военные. Безусловно, отпечаток остается навсегда. В любом случае бывших не бывает. Что касается своих детей, я им все время говорил, что я не могу заставить вас жить моей жизнью.
Юлия Артюх:
Но поступай в мед.
Представляете, остаться 13-летним парнем без отца? Я спрашивал всех кого можно, и в основном помогали
Юрий Микицкий:
Нет. У меня средняя почему-то решила, что ей надо в мед. Она очень талантливая, интересная девочка, лауреат фонда Президента Республики Беларусь. Она поступила в мединститут без экзаменов. Своеобразная, очень талантливая девочка, и это ее выбор. Но в ее выборе я не применял давления, потому что я не могу их заставить жить своей жизнью, своими взглядами. Это их право, их выбор. Проблема в том, чтобы научить их жить самостоятельно, пользоваться правом выбора и понимать то, что они имеют право на ошибку. Не потому, что их будут осуждать, ругать. Я был очень непослушным ребенком, таким непослушным, что караул. Но это не помешало мне стать тем, кем я стал. Представляете, остаться 13-летним парнем без отца: И мать – учительница. Вся эта ответственность… А кого было спросить? Я спрашивал всех кого можно. И в основном помогали, отвечали, поддерживали и толкали в хорошую сторону.
Юлия Артюх:
Наверное, бабушки и дедушки еще поддерживали?
Юрий Микицкий:
У меня бабушки и дедушки – это классическая форма бабушек и дедушек. Это большое хозяйство, крепкая семья, все традиции семейные. Это действительно воплощение государства в семье. Что такое нация? Это границы, язык и традиции. Вот это все было сформировано, семейные традиции.
Юлия Артюх:
Какая традиция, например, из детства до сих пор в вашей семье?
Дети на Пасху раскрашивали кота так, что он неделю ходил!
Юрий Микицкий:
Рождество. Там надо обязательно под скатерть положить сено, потому что Иисус Христос родился в яслях – нужно положить сено. Традиция красить яйца на Пасху.
Юлия Артюх:
Собираться за столом, наверно?
Юрий Микицкий:
Безусловно. Это стол, 12 блюд различных. Дети красили яйца и, естественно, они красили кота, потому что есть белый кот пушистый. Они его раскрашивали так, что он неделю ходил. Это вызывало такой восторг! Это маленькая такая традиция, которая поддерживается и сейчас. Кот живой, старый, но живой. Ходит на Пасху раскрашенный.
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