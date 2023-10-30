Прямой эфир

Сюрприз для одиноких пенсионеров! Дрова с чемпионата подарили 2 жителям Минского района

30 октября 2023 19:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дрова с чемпионата – двум одиноким жителям Минского района достались первые трофеи с уникального соревнования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 кубометров топлива для их печек доставили лесники, которые организовывали чемпионат по колке дров среди работников СМИ. В прицепе грузовика есть и поленья, которые прошли через топор наших коллег.

Сюрприз для одиноких пенсионеров! Дрова с чемпионата подарили 2 жителям Минского района-1

Посмотрите, с какой радостью старики встречают этот неожиданный сюрприз.

Сюрприз для одиноких пенсионеров! Дрова с чемпионата подарили 2 жителям Минского района-4

Александр Миронович, директор Боровлянского специального лесхоза:
Мы везем смесь – елка с сосной. Ель и сосна поколоты крупно, будут долго гореть и давать тепло.

Сюрприз для одиноких пенсионеров! Дрова с чемпионата подарили 2 жителям Минского района-7

Выгрузить поленья помогли ребята из Минской областной организации БРСМ. С 2022 года в рамках эстафеты тепла инициативная молодежь помогает одиноким пожилым людям подготовиться к отопительному сезону. И это для них не просто акция помощи.

Сюрприз для одиноких пенсионеров! Дрова с чемпионата подарили 2 жителям Минского района-10

Екатерина Пахомова, первый секретарь Минского районного комитета БРСМ:
Во всех районных комитетах страны работают горячие линии, на которые могут позвонить одиноко проживающие пожилые люди и обратиться за помощью.

Подробности в видео.

# Пенсионеры # общество # Екатерина Капылович # Александр Миронович # Екатерина Пахомова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Каким был Митрополит Филарет и чему учил верующих? Поговорили с протодиаконом
30 октября 2023 19:06

Каким был Митрополит Филарет и чему учил верующих? Поговорили с протодиаконом

Белорусская семья ведёт 50-тысячный YouTube-канал о своей жизни на хуторе
30 октября 2023 18:55

Белорусская семья ведёт 50-тысячный YouTube-канал о своей жизни на хуторе

Что с бизнесом в Беларуси и как изменится Налоговый кодекс? Разбирались эксперты «По существу»
30 октября 2023 18:14

Что с бизнесом в Беларуси и как изменится Налоговый кодекс? Разбирались эксперты «По существу»