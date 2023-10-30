Сюрприз для одиноких пенсионеров! Дрова с чемпионата подарили 2 жителям Минского района
Новости Беларуси. Дрова с чемпионата – двум одиноким жителям Минского района достались первые трофеи с уникального соревнования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 кубометров топлива для их печек доставили лесники, которые организовывали чемпионат по колке дров среди работников СМИ. В прицепе грузовика есть и поленья, которые прошли через топор наших коллег.
Посмотрите, с какой радостью старики встречают этот неожиданный сюрприз.
Александр Миронович, директор Боровлянского специального лесхоза:
Мы везем смесь – елка с сосной. Ель и сосна поколоты крупно, будут долго гореть и давать тепло.
Выгрузить поленья помогли ребята из Минской областной организации БРСМ. С 2022 года в рамках эстафеты тепла инициативная молодежь помогает одиноким пожилым людям подготовиться к отопительному сезону. И это для них не просто акция помощи.
Екатерина Пахомова, первый секретарь Минского районного комитета БРСМ:
Во всех районных комитетах страны работают горячие линии, на которые могут позвонить одиноко проживающие пожилые люди и обратиться за помощью.
Подробности в видео.