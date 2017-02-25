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Сытный праздник: белорусы отмечают Масленицу

25 февраля 2017 10:35
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Новости Беларуси. Уникальная рецептура и необычные начинки.

Белорусы отмечают Масленицу – по традиции самый весёлый и сытный праздник.

Сытный праздник: белорусы отмечают Масленицу -1

Народные гуляния проходят по всей стране. В Минске центром блинного застолья стала площадка у Дворца спорта.

Сытный праздник: белорусы отмечают Масленицу -3

Сколько видов блинов представлено на ярмарке, не берутся сказать даже организаторы.

Блины пшеничные, гречишные, ржаные и картофельные.

Сытный праздник: белорусы отмечают Масленицу -6

Отведать можно и блюда белорусской национальной кухни. Кроме того, атмосферу народного праздника дополняют выступления фольклорных ансамблей и интерактивные конкурсы.

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Кулинарными изысками удивляют повара столичных магазинов, ресторанов и кафе. Отведать угощения минской Масленицы можно будет весь день. Площадка работает до восьми вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Масленица в Беларуси

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