Сытный праздник: белорусы отмечают Масленицу

Новости Беларуси. Уникальная рецептура и необычные начинки. Белорусы отмечают Масленицу – по традиции самый весёлый и сытный праздник.

Народные гуляния проходят по всей стране. В Минске центром блинного застолья стала площадка у Дворца спорта.

Сколько видов блинов представлено на ярмарке, не берутся сказать даже организаторы. Блины пшеничные, гречишные, ржаные и картофельные.

Отведать можно и блюда белорусской национальной кухни. Кроме того, атмосферу народного праздника дополняют выступления фольклорных ансамблей и интерактивные конкурсы.