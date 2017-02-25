Сытный праздник: белорусы отмечают Масленицу

Новости Беларуси. Уникальная рецептура и необычные начинки.
Белорусы отмечают Масленицу – по традиции самый весёлый и сытный праздник.
Новости Беларуси. Уникальная рецептура и необычные начинки.
Белорусы отмечают Масленицу – по традиции самый весёлый и сытный праздник.
Народные гуляния проходят по всей стране. В Минске центром блинного застолья стала площадка у Дворца спорта.
Сколько видов блинов представлено на ярмарке, не берутся сказать даже организаторы.
Блины пшеничные, гречишные, ржаные и картофельные.
Отведать можно и блюда белорусской национальной кухни. Кроме того, атмосферу народного праздника дополняют выступления фольклорных ансамблей и интерактивные конкурсы.
Кулинарными изысками удивляют повара столичных магазинов, ресторанов и кафе. Отведать угощения минской Масленицы можно будет весь день. Площадка работает до восьми вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.