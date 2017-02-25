Прямые линии помогли решить проблему восстановления песчаного карьера в Борисовском районе

Новости Беларуси. Прямые телефонные линии 25 февраля вновь прошли во всех регионах страны.
На связь вышли представители областных и районных исполкомов.
Большинство обращений – частного характера. Они связаны с работой жилищно-коммунального хозяйства. Но есть и локальные вопросы.
Ранее на горячую линию Миноблисполкома обратился борисовчанин Михаил Ковалевский и рассказал о проблеме, волнующей жителей сразу нескольких деревень.
И сейчас в борисовском районе завершается восстановление песчаного карьера,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктор Сиренко, заместитель начальника Миноблисполкома:
В основном сегодня обращаются люди пенсионного возраста.
Вопросы частного порядка поступают, вопросы ЖКХ приоритетные, и дороги. Э
то основные вопросы, которые на сегодняшний день волнуют людей. Во-первых, началась весна ранняя, люди с дорогами, особенно там, где проходил у нас ураган, где есть на самом деле проблемы, дороги разбиты. И надо решать эти проблемы на областном уровне и даже на республиканском.
За три часа на прямую линию Минобисполкома поступило около 25 звонков.
Каждое обращение рассматривают в оперативном порядке. К слову, за время такого диалога чиновников с белорусами, тысячи людей не остались один на один со своими проблемами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.