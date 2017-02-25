Музыкальный театр, главный корпус БНТУ и костел Пресвятой Девы Марии: как возрождались здания и какие тайны в себе хранят

Любимый город – как родной дом, где кварталы превращаются в уютные комнаты, улицы – в коридоры. Время вносит свои коррективы в их внешний облик, меняется интерьер, некоторые дома исчезают навсегда, и на их месте вырастают высотки. Другие могут оставаться на карте города веками и менять лишь свое назначение. Увидеть следы истории за толстым слоем штукатурки бывает совсем непросто.

Академический музыкальный театр. Скульптуры муз поэзии, музыки, живописи, театра и танца в образе утонченных женских фигур венчают здание. Однако его жизнь началась далеко не в 1981 году. Архитекторы Ткачук и Тарановский при строительстве этого объекта в объем театра включили здание бывшего клуба тонкосуконного комбината, которое после реконструкции использовали для организации кассового вестибюля, фойе и других служебных помещений. В пристроенном к нему новом объеме разместили амфитеатральный зал на 800 мест.

Владимир Садовский, краевед:

Сам клуб меў просты выгляд. Ён быў пабудаваны ў стылі канструктывізма і складаўся з двух аб’ёмаў: барабаннага, які можна бачыць за мной, і простакутнага, у якім зараз знаходзіцца галоўны ўваход у тэатр.

Совсем рядом (по адресу Мясникова, 40) находится столичный банк. Здание выглядит современно и, казалось бы, не вызывает подозрений. Однако при его постройке были использованы конструкции старого жилого дома, который появился здесь в конце 20-х годов прошлого века. Это был кооперативный дом фабрики «Октябрь», которая располагалась в этом районе. Жилой дом был построен в стиле популярного тогда конструктивизма и пережил войну, после в нем жили работники фабрики.

Перестройка началась лишь в начале 2000-х годов, и лаконичный конструктивизм органично вписался в новый формат, ведь классика всегда звучит молодо.

Сразу несколько сюрпризов нас ожидают в самом сердце города – на площади Свободы. Один из них – современный концертный зал детской филармонии, на месте которого раньше располагалась святыня.

Владимир Садовский, краевед:

Будынак былой уніяцкай царквы Святога Духа быў адноўлены адносна нядаўна. Пасля падзелаў Рэчы Паспалітай Мінск апынуўся ў складзе Расійскай імперыі. І былы ўніяцкі кляштар і храм перайшлі праваслаўнай царкве. У XVIII стагоддзі былы барочны будынак быў перабудаваны ў псеўдарускім стылі.

Шедевр барокко. Костел Пресвятой Девы Марии – одно из самых старых зданий города, которое сохранилось до наших дней. Когда-то это был архитектурный комплекс иезуитов. Что удивительно, основной объем практически не поменялся за столетия, но в послевоенные годы советская власть решила спрятать барочный костел за неоклассическим фасадом. Так, здание святыни в 1951 году реконструировали под Дом физкультуры по проекту архитектора Дроздова. Как снаружи, так и внутри.

Тогда же был разобран корпус бывшего коллегиума, а на его месте построили жилой дом на площади Свободы, 11. И лишь в начале 90-х костелу вернули исторический облик, и минчане снова смогли увидеть знакомые башни.

Интересна и судьба дома по соседству с костелом, где сейчас находится музыкальная гимназия-колледж.

Владимир Садовский, краевед:

Пешапачаткова ён узводзіўся як іезуіцкая школа пры іезуіцкім калегіуме.Зараз у гэтым чатырохпавярховым простакутніку цяжка пазнаць былы будынак, якім ён быў у XVIII ці нават на пачатку XX стагоддзя. Змены адбыліся адносна нядаўна. Пасля вайны трохпавярховаму будынку, які быў таксама вядомы як Дом губернатара, быў дабудаваны яшчэ адзін паверх.

На углу улиц Комсомольской и Революционной в этом огромном оштукатуренном здании на самом деле спрятано два оригинала из прошлого. После войны два дореволюционных жилых дома объединили в один и возвели еще два этажа. Жаль, увидеть черты модерновой архитектуры сегодня невозможно.

Совершенно неприметный боковой корпус больницы имени Клумова по улице Ленина также хранит свою тайну.

Владимир Садовский, краевед:

За гэтай жоўтай фарбай хаваецца невялікі асабнічок у маўрытанскім стылі, які з’явіўся тут да рэвалюцыі. Нажаль, арыгінальны выгляд будынка не быў захаваны пры яго перабудове.

Еще одним примером мавританского стиля была хоральная синагога в Минске. Сейчас на ее месте располагается русский драматический театр имени Горького. Но стоит вам заглянуть за главный фасад, и вы увидите следы необыкновенной архитектуры.

После Октября по понятным причинам здание синагоги национализировали, там в разное время размещались кинотеатр, Дом культуры, еврейский и польский театры. После войны в здание переехала трупа Русского драматического театра из Могилева и в 1950-е годы перестроили фасад в популярном тогда неоклассическом стиле с пышными колоннами.

В стенах дома по улице Карла Маркса, 37, где сейчас размещается посольство Великобритании в Минске, когда-то также била ключом культурная жизнь.

Владимир Садовский, краевед:

Цікавым прыкладам змены знешняга выгляду будынка можна лічыць спробы ў пасляваенныя гады даваенныя будынкі 20-30-х гадоў перабудаваць у стылі неакласіцызма, які панаваў у архітэктуры 40-50 гадоў. Адным з такіх прыкладаў можна лічыць будынак Белдзяржкіно, які знаходзіўся на вуліцы Карла Маркса. Яго вельмі простыя аб’ёмы ў пасляваенныя гады былі дапоўнены пышнымі пілястрамі і лепнінай, якая была не характэрна да яго даваеннага выгляду.

И завершаем нашу прогулку у главного корпуса БНТУ на проспекте Независимости. История студенческого квартала оказалась из той же серии: довоенный конструктивизм – послевоенная неоклассика. В 30-е годы проект нового корпуса тогда Политехнического института разрабатывал архитектор Георгий Лавров, затем, в 1934 году, здание передали архитектору Наталье Маклецовой, которая перестроила главный фасад. Но война не дала шанса воплотиться задумкам талантливых зодчих, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Владимир Садовский, краевед:

У гады вайны будынак моцна пацярпеў, і студэнты, якія вярнуліся ў горад у 1944 годзе, прымалі непасрэдны ўдзел у яго аднаўленні. Так той выгляд, які мы маем зараз, будынак галоўнага корпусу БНТУ атрымаў у пасляваенныя гады. І ягоны праект быў распрацаваны адным са студэнтаў архітэктурнага факультэта універсітэта.

Как и многие люди, эти и другие столичные здания совсем не те, кем являются снаружи, и глубоко внутри или под землей скрывают свою тайну.