Исторический облик и современная начинка с двумя залами: как будет выглядеть кинотеатр «Победа» после реконструкции

В ожидании своего зрителя. Легендарный кинотеатр «Победа» закрылся на долгожданную реконструкцию. Здание давно требовало модернизации и соответствующего времени оборудования.

Проходя мимо кинотеатра «Победа» остановитесь и представьте: в XVII веке здесь находился костел, который входил в комплекс католического монастыря бенедиктинок. В XIX веке здесь располагались здания Спасо-Преображенского православного женского монастыря. В 1929 году на советской волне пятилеток тут вырос шедевр конструктивизма – рабочий клуб «Пищевик», который в 1931 году был переименован в честь Сталина. Автор необычного проекта – московский архитектор Андрей Буров, известный своим «Ажурным домом» на Ленинградском проспекте в Москве.

Рабочий клуб Сталина стал одним из главных центров творчества и досуга для минчан. Здесь действовали драматический, хоровой, струнный, балетный кружки, проводили выставки и торжественные мероприятия.

Жизнь здания оборвала война. Немцы организовали здесь солдатский клуб, и 6 сентября 1943 года подпольщики взорвали его. Так от богатой истории остались лишь части фундамента, на котором и вырос новый кинотеатр.

Борис Костич, член Белорусского союза архитекторов, член Белорусского союза дизайнеров, лауреат Премии Президента Республики Беларусь в области архитектуры и реставрации, член-корреспондент Белорусского академического центра Международной академии архитектуры:

В подвалах этого кинотеатра даже остались следы построек, своды, ниши, коридоры. После войны было решено восстановить его, но немножко в другом виде. Ушли в прошлое два длинных крыла, которые распространялись почти до самой улицы Интернациональной. Изменился и архитектурный облик этого здания. После войны все строилось в таком неоклассическом стиле. И этот облик мы пытаемся и сохранить. Было несколько проектов. В 1945 году был проект Полковникова, в 1947 году Лангбард сделал следующий проект. Но утвердили только в 1948 году , когда Лангбард вместе с Баклановым сделали проект. И вот по этому проекту был построен кинотеатр. За исключением мелких деталей. Вазы были на парапете – этого не стали делать.

На премьерный показ 6 ноября 1950 года в «Победу» пришло более 3000 минчан. Радости не было предела. Запомните эти кадры, ведь именно облик кинотеатра 50-х взят за основу для будущей реставрации. Стиль «Сталинский ампир» сохранят и восстановят как снаружи, так и внутри. Розовый фасад сменит тепло-серый с коричневой крышей, как было когда-то в середине прошлого века. Кинотеатр засияет в свете фонарей снаружи и наполнит мягким светом люстр и бра классические интерьеры.

На главном входе скульптуру заменит высокий торшер. Светло-зеленые стены и малахитовые колонны будут гармонично сочетаться с коричневыми окнами и филенчатыми дубовыми дверями. Мебель сделают в стиле эпохи 50-х из темного дерева. Восстановят белоснежную лепнину на фасадах и внутри фойе и залов.

Борис Костич, член Белорусского союза архитекторов, член Белорусского союза дизайнеров, лауреат Премии Президента Республики Беларусь в области архитектуры и реставрации, член-корреспондент Белорусского академического центра Международной академии архитектуры:

Даже рекламу название «Победа» мы попытаемся сделать такой, какой она была раньше. На данном этапе стоит задача все конструкции сохранить, потому что они протекают, разрушаются. Убрать все элементы, которые не свойственны для этого здания. В отделке – плитка керамическая, полы. Изменено крыльцо, оно значительно выросло по сравнению с первоначальными габаритами. В рамках обеспечения безбарьерной среды предусмотрели пандус для людей с ослабленными возможностями.

Александр Нитиевский, главный архитектор проектов РУП «Институт белгоспроект»:

Мы делаем современную систему вентиляции, потому что здание все-таки достаточно старое, крышу, кровлю переделаем. Мы хотим сделать зал, обшиваем стены классическими специальными панелями, которые нам подбираются акустически, чтобы был хороший звук. Вводим исторические элементы. Рамочки, колонны, канелюр. Специальная акустическая панель черного, темного насыщенного цвета, чтобы не было бликов.

Потолки фойе украсят квадраты с декоративными элементами, а мозаичный бетонный пол заменят гранитом. Внешний вид «Победы» после реконструкции будет полностью повторять первозданный облик, а вот техническая сторона будет соответствовать всем требования XXI века. В большом зале появятся новые мягкие кресла. Мест станет меньше прежних 488, зато между ними увеличат расстояние и кинопросмотр станет более комфортным.

Александр Нитиевский, главный архитектор проектов РУП «Институт белгоспроект»:

Мы даже увеличиваем размер экрана, будет современная система «Долби». Кроме того, мы организуем малый зал для арт-кино, для камерного восприятия. Там на 78 человек зал. Он будет примыкать к историческому фойе задней частью.

К слову, идея не нова. В 1950 году в кинотеатре оборудовали три зала: большой – для показа широкоформатных фильмов, малый – для хронико-документальных и летний, который находился в живописном дворике с фонтаном.

Поживем – увидим любимое кино в обновленном кинотеатре «Победа», который будет выглядеть так же, как и в далеком 1950 году, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.