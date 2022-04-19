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Сырьё поступало из Украины. Как «Керамин» и другие предприятия приспосабливаются к работе в новых реалиях?

19 апреля 2022 14:51
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Новости Беларуси. Как внешнеполитические факторы и санкции повлияли на работу предприятий Минска, рассказали в программе «Большой город» на СТВ. 

Сырьё поступало из Украины. Как «Керамин» и другие предприятия приспосабливаются к работе в новых реалиях?-1

Илона Волынец, СТВ:
Как внешнеполитические факторы отразились на вашем предприятии? Потому что 80 % продукции, которую вы производите, уходит на экспорт.

Сырьё поступало из Украины. Как «Керамин» и другие предприятия приспосабливаются к работе в новых реалиях?-4

Дмитрий Петруша, генеральный директор ОАО «Керамин»:
Основное сырье у нас поступало с территории Украины, поэтому с начала специальной военной операции мы стали испытывать сырьевые сложности. Мы уже нашли все сырье, глины на территории России. Поставки уже ведутся, и новое сырье внедряется в технологию. Основной наш рынок – это Россия. Поэтому сказать, что мы ощутили в значительной мере, я не могу. География поставок у «Керамина» – более 20 стран. Мы видим перспективу для роста.

Сырьё поступало из Украины. Как «Керамин» и другие предприятия приспосабливаются к работе в новых реалиях?-7

Кристина Сущеня, СТВ:
Всем ли столичным предприятиям удалось перестроиться? Какие проблемы, может быть, все равно остались?

Сырьё поступало из Украины. Как «Керамин» и другие предприятия приспосабливаются к работе в новых реалиях?-10

Роман Никонов, депутат Мингорсовета:
Мы же попали под беспрецедентное давление и по кредитно-финансовой системе. Поэтому сказать, что мы можем быстро перестроиться, неправильно. У каждого своя конфигурация предпринимательской деятельности, но если говорить о малом и среднем бизнесе, то это достаточно гибкая реакция. Конечно же, все ищут возможности, но без слаженной работы государства и предприятий мы не обойдемся.

Илона Волынец:
Но на том же «Керамине» буквально на прошлой неделе был и мэр города. Насколько я знаю, на встрече обсуждались какие-то предложения по инновационной работе. Может быть, раскроете детали, о чем шла речь?

Сырьё поступало из Украины. Как «Керамин» и другие предприятия приспосабливаются к работе в новых реалиях?-13

Дмитрий Петруша:
Инновации – это очень важная составляющая часть наших инвестиций. Как вы упомянули, Владимир Евгеньевич действительно посещал наше предприятие, мы ему демонстрировали новую крупноформатную плитку. Это импортозамещающий формат, так как ранее его на территории Республики Беларусь не производилось. На данный момент мы его имеем. Я думаю, что в ближайшее время «Керамин» еще удивит своих потребителей новыми продуктами, поэтому мы в этом плане работаем.

Илона Волынец:
Вне зависимости от санкций, да?

Сырьё поступало из Украины. Как «Керамин» и другие предприятия приспосабливаются к работе в новых реалиях?-16

Дмитрий Петруша:
Да, верно.

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# Санкции # общество # Илона Волынец # Дмитрий Петруша # Кристина Сущеня # Роман Никонов # Владимир Кухарев # Фотофакт

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