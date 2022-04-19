Сырьё поступало из Украины. Как «Керамин» и другие предприятия приспосабливаются к работе в новых реалиях?

Илона Волынец, СТВ: Как внешнеполитические факторы отразились на вашем предприятии? Потому что 80 % продукции, которую вы производите, уходит на экспорт.

Дмитрий Петруша, генеральный директор ОАО «Керамин»: Основное сырье у нас поступало с территории Украины, поэтому с начала специальной военной операции мы стали испытывать сырьевые сложности. Мы уже нашли все сырье, глины на территории России. Поставки уже ведутся, и новое сырье внедряется в технологию. Основной наш рынок – это Россия. Поэтому сказать, что мы ощутили в значительной мере, я не могу. География поставок у «Керамина» – более 20 стран. Мы видим перспективу для роста.

Роман Никонов, депутат Мингорсовета:

Мы же попали под беспрецедентное давление и по кредитно-финансовой системе. Поэтому сказать, что мы можем быстро перестроиться, неправильно. У каждого своя конфигурация предпринимательской деятельности, но если говорить о малом и среднем бизнесе, то это достаточно гибкая реакция. Конечно же, все ищут возможности, но без слаженной работы государства и предприятий мы не обойдемся.

Илона Волынец:

Но на том же «Керамине» буквально на прошлой неделе был и мэр города. Насколько я знаю, на встрече обсуждались какие-то предложения по инновационной работе. Может быть, раскроете детали, о чем шла речь?