Ещё не школьники. Когда нужно начинать обучать детей финансовой грамотности?

Новости Беларуси. Как и когда следует начинать обучать детей финансовой грамотности, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Кристина Сущеня, СТВ:

Нашей героине всего 10 лет, но она уже точно знает, что такое деньги и как с ними обращаться. Илона Волынец, СТВ:

Расскажи, есть ли у тебя какие-то карманные деньги? Кристина Сущеня:

И как ты их тратишь?

Виолетта Ярмак:

Часть полученных денег я откладываю в копилку на мечту. Кристина Сущеня:

А что за мечта? Поделишься? Виолетта Ярмак:

Я учусь IT-рисованию, поэтому коплю на графический планшет. Часть денег я инвестирую в учебу, а часть – карманные деньги. Кристина Сущеня:

То есть с будущей профессией ты уже определилась? Графический дизайнер, получается? Виолетта Ярмак:

Я хочу стать дизайнером, потому что я хочу рисовать персонажей для мультфильмов или игр. Илона Волынец:

Лилия, расскажите. Вы обучаете деток чуть ли не с восьми лет финансовой грамотности, предпринимательским азам. Не рановато ли?

Лилия Борисова, руководитель проекта по развитию предпринимательских компетенций:

Я больше скажу, у нас учатся дети с пяти лет. Есть отдельная программа детям с пяти до семи лет, где мы рассказываем, что такое деньги, откуда они пришли, как раньше рассчитывались, когда не было денег. А с восьми лет уже идет финансовая грамотность и предпринимательское мышление. Кристина Сущеня:

То есть дети, которые даже еще не школьники, вы их уже обучаете азам финансовой грамотности? Лилия Борисова:

Да, но финансовая грамотность – это емкий и большой вопрос. Мы здесь учим и предпринимательскому мышлению. Кристина Сущеня:

А как же мнение о том, что предпринимательская жилка либо есть, либо нет? Мне кажется, что если прийти к вам, то это уже не работает, получается.

Лилия Борисова:

Это действительно не работает. Я считаю, что та самая жилка, как мышца, прокачивается. Я сама из обычной семьи, у меня не было в семье предпринимателей. И когда я родила ребенка, то поняла, что мне нужно становиться предпринимателем, я хочу сама себя обеспечивать, а не зависеть от кого-то. Таким образом, я прокачивала ту самую мышцу, и теперь я предприниматель и этому же учу маленьких ребят.