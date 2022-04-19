Ещё не школьники. Когда нужно начинать обучать детей финансовой грамотности?

Новости Беларуси. Как и когда следует начинать обучать детей финансовой грамотности, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Новости Беларуси. Как и когда следует начинать обучать детей финансовой грамотности, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Кристина Сущеня, СТВ:
Нашей героине всего 10 лет, но она уже точно знает, что такое деньги и как с ними обращаться.
Илона Волынец, СТВ:
Расскажи, есть ли у тебя какие-то карманные деньги?
Кристина Сущеня:
И как ты их тратишь?
Виолетта Ярмак:
Часть полученных денег я откладываю в копилку на мечту.
Кристина Сущеня:
А что за мечта? Поделишься?
Виолетта Ярмак:
Я учусь IT-рисованию, поэтому коплю на графический планшет. Часть денег я инвестирую в учебу, а часть – карманные деньги.
Кристина Сущеня:
То есть с будущей профессией ты уже определилась? Графический дизайнер, получается?
Виолетта Ярмак:
Я хочу стать дизайнером, потому что я хочу рисовать персонажей для мультфильмов или игр.
Илона Волынец:
Лилия, расскажите. Вы обучаете деток чуть ли не с восьми лет финансовой грамотности, предпринимательским азам. Не рановато ли?
Лилия Борисова, руководитель проекта по развитию предпринимательских компетенций:
Я больше скажу, у нас учатся дети с пяти лет. Есть отдельная программа детям с пяти до семи лет, где мы рассказываем, что такое деньги, откуда они пришли, как раньше рассчитывались, когда не было денег. А с восьми лет уже идет финансовая грамотность и предпринимательское мышление.
Кристина Сущеня:
То есть дети, которые даже еще не школьники, вы их уже обучаете азам финансовой грамотности?
Лилия Борисова:
Да, но финансовая грамотность – это емкий и большой вопрос. Мы здесь учим и предпринимательскому мышлению.
Кристина Сущеня:
А как же мнение о том, что предпринимательская жилка либо есть, либо нет? Мне кажется, что если прийти к вам, то это уже не работает, получается.
Лилия Борисова:
Это действительно не работает. Я считаю, что та самая жилка, как мышца, прокачивается. Я сама из обычной семьи, у меня не было в семье предпринимателей. И когда я родила ребенка, то поняла, что мне нужно становиться предпринимателем, я хочу сама себя обеспечивать, а не зависеть от кого-то. Таким образом, я прокачивала ту самую мышцу, и теперь я предприниматель и этому же учу маленьких ребят.
Илона Волынец:
Виолетта, ты себя видишь в будущем бизнес-леди?
Виолетта Ярмак:
Иногда я вижу, потому что я учусь правильно инвестировать деньги и вкладывать их в мечту.
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