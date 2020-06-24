«Сёння мы маем моцную ўладу, дзякуючы ў першую чаргу Прэзідэнту, якая забяспечвае выкананне мэт і пажаданняў асноўнай масы нашага народа»

Становление белорусской государственности и формирование страны в нынешних границах обсуждали эксперты в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, СТВ:

Пасля таго, як Рэспубліка Беларусь стала геапалітычнай рэальнасцю, калі мы здабылі незалежнасць, калі мы былі прызнаны ўсім светам, і калі весь свет, у тым ліку ўсе нашы суседзі без выключэння прызналі: а) нашу незалежнасць, б) нашы сучасныя тэрытарыальныя межы. А з другога боку, мы з вамі ведаем выдатна, як гісторыкі, што многія с тых канцэптаў, пра якія мы казалі, звязаныя с падзеламі нашай краіны, яны атрымалі другое дыханне, у тым ліку ў нашых суседзяў. Як гэтаму супрацьстаяць, што мы павінны рабіць і чаму нас вучыць наша такая трагічная гісторыя?