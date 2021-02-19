Министр культуры Беларуси: система искусства в целом, и в частности театральная деятельность, воспитывает человека

Новости Беларуси. Визит Президента в Национальный академический театр имени Янки Купалы 19 февраля, пожалуй, можно назвать одним из необычных. Скорее, даже его формат: главе государства не докладывали, а показывали фрагмент репетиции легендарного спектакля «Павлинка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Свито, актер, исполнитель роли пана Быковского:

Как я это все прочувствовал? Ну, вот как-то, видимо, благодаря моим каким-то внутренним качествам, наблюдениям из жизни. Потому что все-таки я вкладывал в создание этого образа такой, знаете, как у нас говорят, собирательный образ. Собирательный образ из наблюдений из жизни. Ну вот, собственно, если это получилось, полячество это прямо шло из меня, то, мне кажется, удалось – мне удалось сделать эту роль. Новая исполнительница роли Павлинки о героине: «Есть более мягкотелые, а она со стержнем»

Евгений Пустовой, корреспондент:

Это же история не одной семьи, это история двух государств – гоноровости и меркантильности наших соседей к нам. У Гайдара есть прекрасные строки: «Прочесть сумел ты повесть, а вот понять ее не смог!» Так вот и некоторые невероятные персонажи играть в «Павлинке» могли, а вот быть настоящими патриотами не сумели. Не осилили сверхзадачу пьесы классика.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Эти вещи очень важны. Они незримы, с одной стороны, но они внутри. Если сегодня человек богат, культурно богат, если сегодня он с пониманием и чутким добрым отношением относится к окружающим, мы прекрасно понимаем, что у нас все будет здорово и замечательно. Потому что эти люди – они не уйдут, не предадут, не смогут поступить как-то плохо по отношению к ближнему человеку. И сегодня воистину система культуры, искусства в целом масштабная, и в частности театральная деятельность, воспитывает человека.