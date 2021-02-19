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«Мова грунтоўна забяспечвае адзінства». В Минске прошёл республиканский диктант по белорусскому языку

19 февраля 2021 20:10
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Новости Беларуси. В научной библиотеке Якуба Коласа в Минске 19 февраля писали республиканский диктант по белорусскому языку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мова грунтоўна забяспечвае адзінства». В Минске прошёл республиканский диктант по белорусскому языку-1

В 2021 году к мероприятию участники присоединились и онлайн, в том числе белорусы из Германии, Польши, США и даже Бразилии. К написанию предложили отрывок из эссе Владимира Короткевича «Зямля пад белыми крыламі».

«Мова грунтоўна забяспечвае адзінства». В Минске прошёл республиканский диктант по белорусскому языку-4

Выбор произведения не случаен. Он приурочен к Году единения в Беларуси. Интересно, что проект объединил людей разных возрастов – от 12 до 84 лет. Среди них как лингвисты, так и представители профессий, не связанных с языком – врачи, инженеры, художники.

«Мова грунтоўна забяспечвае адзінства». В Минске прошёл республиканский диктант по белорусскому языку-7

Вероника Мандик, старший научный сотрудник отдела Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:
Мы не ставім, па сутнасці, такой мэты – менавіта ацаніць веды кожнага ўдзельніка. Хутчэй гэта будзе самаацэнка. Але некаторыя найбольш складаныя моманты з нашага тэксту мы напрыканцы дыктоўкі патлумачым, пракаменціруем.  

«Мова грунтоўна забяспечвае адзінства». В Минске прошёл республиканский диктант по белорусскому языку-10

Александр Локотко, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:
Будзем спадзявацца, што склаўшаяся традыцыя такіх дыктантаў у Дні беларускай мовы будзе пашырацца. І гэта вельмі добра бачна менавіта ў гэтым годзе, прысвечанам яднанню беларускага народа. А мова як раз тое, што грунтоўна забяспечвае гэта адзінства, яднанне.   

«Мова грунтоўна забяспечвае адзінства». В Минске прошёл республиканский диктант по белорусскому языку-13

В преддверии Дня родного языка в Минске прошел конкурс рассказчиков прозы «Кацігарошак», презентация фильма «Гаворкі Беларусі», а также круглый стол, посвященный Евфимию Карскому – основателю белорусского научного языкознания.

# Язык # общество # Вероника Мандик # Александр Локотко # Фотофакт

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