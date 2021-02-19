«Мова грунтоўна забяспечвае адзінства». В Минске прошёл республиканский диктант по белорусскому языку

Новости Беларуси. В научной библиотеке Якуба Коласа в Минске 19 февраля писали республиканский диктант по белорусскому языку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2021 году к мероприятию участники присоединились и онлайн, в том числе белорусы из Германии, Польши, США и даже Бразилии. К написанию предложили отрывок из эссе Владимира Короткевича «Зямля пад белыми крыламі».

Выбор произведения не случаен. Он приурочен к Году единения в Беларуси. Интересно, что проект объединил людей разных возрастов – от 12 до 84 лет. Среди них как лингвисты, так и представители профессий, не связанных с языком – врачи, инженеры, художники.

Вероника Мандик, старший научный сотрудник отдела Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

Мы не ставім, па сутнасці, такой мэты – менавіта ацаніць веды кожнага ўдзельніка. Хутчэй гэта будзе самаацэнка. Але некаторыя найбольш складаныя моманты з нашага тэксту мы напрыканцы дыктоўкі патлумачым, пракаменціруем.

Александр Локотко, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

Будзем спадзявацца, што склаўшаяся традыцыя такіх дыктантаў у Дні беларускай мовы будзе пашырацца. І гэта вельмі добра бачна менавіта ў гэтым годзе, прысвечанам яднанню беларускага народа. А мова як раз тое, што грунтоўна забяспечвае гэта адзінства, яднанне.