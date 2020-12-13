«Сын прислал первое письмо из армии». Посмотрите на трогательную встречу мам с призывниками

Новости Беларуси. Традиционная присяга на верность народу и стране. Мероприятие важное, потому никак не отменяемое даже в эпоху коронавируса. Самая зрелищная церемония по традиции прошла 12 декабря в Печах. Клятву на верность Родине здесь давали две с половиной тысячи новобранцев. На этот раз организаторы немного отошли от привычной классики. По традиции эти незабываемые моменты с солдатами разделили родители, друзья и любимые девушки. Но в этот раз с собой им нужно было прихватить маски и при этом соблюдать дистанцию. К слову, наблюдать за церемонией можно было и онлайн, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Утро у Елены Леонидовны началось тепло и ароматно. Со своим солдатом она не виделась месяц. Успела соскучиться. Гостинцы сыну в воинской части напомнят о домашнем уюте, золотых маминых руках и, безусловно, любящем сердце.

Елена Зимина, мама военнослужащего:

Танцевала долго, коллеги не могли понять, почему я такая довольная и счастливая, пока не помахала, что вот сын прислал первое письмо из армии. Закармливать хлебобулочными в армии не рекомендуют. Иначе курс молодого бойца пойдет насмарку.

Павел Блажевич, военнослужащий 56-го Тильзийского отдельного ордена Красной Звезды полка связи:

Достаточно вкусно кормят. Я восстановил режим, уже давно хотел его восстановить. Уже почувствовал, что у меня осанка стала лучше. И я, наверное, немножко похудел. Легка ли жизнь солдата сегодня, мы решили проверить на себе. Для начала нам предложили примерить кардинально новый образ.

Прямо как в модном пиджаке – две пуговички. Пара минут, и ты уже здесь своя. На плацу оттачивают не только строевой шаг, но и дисциплину. Не у всех получается сразу, но к присяге должно быть все совершенно.

Павел Мурок, военнослужащий 56-го Тильзийского отдельного ордена Красной Звезды полка связи:

Условия, которые создаются именно в армии, закаляют характер, чтобы не сломиться в будущем под наплывом каких-то внешних факторов. Позволяют остаться человеком, мужественным, любящим будущим отцом.

Евгений Рогель, заместитель командира 56-го Тильзийского отдельного ордена Красной Звезды полка связи:

Мы стараемся осуществить какой-то общий знаменатель, дабы их способности и умения в связке с хорошей воинской дисциплиной пригодились им дальше именно в жизни.

Впереди у новобранцев еще много занятий, которые нужно выполнить впервые. Затем – безукоризненно, за считанные секунды. Попробуем и мы.

Оксана Семашко, корреспондент:

Служба в армии – это постоянная и непрерывная учеба. Например, во время курса молодого бойца ребят учат собирать и разбирать автоматы. У наиболее старательных овладеть этим искусством удается буквально за день. В верности Родине накануне поклялись больше 8 тысяч новобранцев. 2,5 тысячи из них – гвардейцы «учебки» в Печах.





Жанна Кремзукова, мама военнослужащего:

Узнать то узнала сразу. А вот изменился – это уже налицо. Возмужал, стал более серьезным, повзрослел, а так все тот же мой Егор.

Егор Лопухов, военнослужащий 72-го гвардейского объединенного учебного центра прапорщиков и младших специалистов:

Жизнь поменялась кардинально с самого первого дня. Это новый режим, новое окружение, все разношерстные. Приходилось со всеми знакомиться, находить к каждому подход, но сдружились. Все хорошо. Будем служить. А пока солдаты нагуливали аппетит на плацу, подоспело подкрепление. Маминым пирогам самое время.