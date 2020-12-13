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«Сын прислал первое письмо из армии». Посмотрите на трогательную встречу мам с призывниками

13 декабря 2020 19:53
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Новости Беларуси. Традиционная присяга на верность народу и стране. Мероприятие важное, потому никак не отменяемое даже в эпоху коронавируса. Самая зрелищная церемония по традиции прошла 12 декабря в Печах. Клятву на верность Родине здесь давали две с половиной тысячи новобранцев. На этот раз организаторы немного отошли от привычной классики. По традиции эти незабываемые моменты с солдатами разделили родители, друзья и любимые девушки. Но в этот раз с собой им нужно было прихватить маски и при этом соблюдать дистанцию. К слову, наблюдать за церемонией можно было и онлайн, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Утро у Елены Леонидовны началось тепло и ароматно. Со своим солдатом она не виделась месяц. Успела соскучиться. Гостинцы сыну в воинской части напомнят о домашнем уюте, золотых маминых руках и, безусловно, любящем сердце.

«Сын прислал первое письмо из армии». Посмотрите на трогательную встречу мам с призывниками-1

Елена Зимина, мама военнослужащего:
Танцевала долго, коллеги не могли понять, почему я такая довольная и счастливая, пока не помахала, что вот сын прислал первое письмо из армии.

Закармливать хлебобулочными в армии не рекомендуют. Иначе курс молодого бойца пойдет насмарку.

«Сын прислал первое письмо из армии». Посмотрите на трогательную встречу мам с призывниками-4

Павел Блажевич, военнослужащий 56-го Тильзийского отдельного ордена Красной Звезды полка связи:
Достаточно вкусно кормят. Я восстановил режим, уже давно хотел его восстановить. Уже почувствовал, что у меня осанка стала лучше. И я, наверное, немножко похудел.

Легка ли жизнь солдата сегодня, мы решили проверить на себе. Для начала нам предложили примерить кардинально новый образ.

«Сын прислал первое письмо из армии». Посмотрите на трогательную встречу мам с призывниками-7

Прямо как в модном пиджаке – две пуговички.

Пара минут, и ты уже здесь своя. На плацу оттачивают не только строевой шаг, но и дисциплину. Не у всех получается сразу, но к присяге должно быть все совершенно.

«Сын прислал первое письмо из армии». Посмотрите на трогательную встречу мам с призывниками-10

Павел Мурок, военнослужащий 56-го Тильзийского отдельного ордена Красной Звезды полка связи:
Условия, которые создаются именно в армии, закаляют характер, чтобы не сломиться в будущем под наплывом каких-то внешних факторов. Позволяют остаться человеком, мужественным, любящим будущим отцом.

«Сын прислал первое письмо из армии». Посмотрите на трогательную встречу мам с призывниками-13

Евгений Рогель, заместитель командира 56-го Тильзийского отдельного ордена Красной Звезды полка связи:
Мы стараемся осуществить какой-то общий знаменатель, дабы их способности и умения в связке с хорошей воинской дисциплиной пригодились им дальше именно в жизни.

«Сын прислал первое письмо из армии». Посмотрите на трогательную встречу мам с призывниками-16

Впереди у новобранцев еще много занятий, которые нужно выполнить впервые. Затем – безукоризненно, за считанные секунды. Попробуем и мы.

«Сын прислал первое письмо из армии». Посмотрите на трогательную встречу мам с призывниками-19

Оксана Семашко, корреспондент:
Служба в армии  это постоянная и непрерывная учеба. Например, во время курса молодого бойца ребят учат собирать и разбирать автоматы. У наиболее старательных овладеть этим искусством удается буквально за день.

В верности Родине накануне поклялись больше 8 тысяч новобранцев. 2,5 тысячи из них  гвардейцы «учебки» в Печах.

«Сын прислал первое письмо из армии». Посмотрите на трогательную встречу мам с призывниками-22



Жанна Кремзукова, мама военнослужащего:
Узнать то узнала сразу. А вот изменился – это уже налицо. Возмужал, стал более серьезным, повзрослел, а так все тот же мой Егор.

«Сын прислал первое письмо из армии». Посмотрите на трогательную встречу мам с призывниками-24

Егор Лопухов, военнослужащий 72-го гвардейского объединенного учебного центра прапорщиков и младших специалистов:
Жизнь поменялась кардинально с самого первого дня. Это новый режим, новое окружение, все разношерстные. Приходилось со всеми знакомиться, находить к каждому подход, но сдружились. Все хорошо. Будем служить.

А пока солдаты нагуливали аппетит на плацу, подоспело подкрепление. Маминым пирогам самое время.

«Сын прислал первое письмо из армии». Посмотрите на трогательную встречу мам с призывниками-27

– Шарлотка твоя любимая!
– Спасибо!
– Как там кот?
– Котик твой замечательно.

У них один на всех солдатский быт. Новоиспеченные из Печей делят его с товарищами разных возрастов, привычек и интересов. А довериться могут, как показывает практика, больше родным и психологам.

«Они отдыхают у нас по девять часов». В военной части рассказали об адаптации новобранцев к новому режиму – подробнее здесь

# Армия Беларуси # общество # Елена Зимина # Павел Блажевич # Павел Мурок # Евгений Рогель # Оксана Семашко # Жанна Кремзукова # Егор Лопухов # Фотофакт

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