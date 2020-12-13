«Они отдыхают у нас по девять часов». В военной части рассказали об адаптации новобранцев к новому режиму

Новости Беларуси. Традиционная присяга на верность народу и стране. Мероприятие важное, потому никак не отменяемое даже в эпоху коронавируса. Самая зрелищная церемония 12 декабря по традиции прошла в Печах. Клятву на верность Родине здесь давали две с половиной тысячи новобранцев. На этот раз организаторы немного отошли от привычной классики. По традиции эти незабываемые моменты с солдатами разделили родители, друзья и любимые девушки. Но в этот раз с собой им нужно было прихватить маски и при этом соблюдать дистанцию. К слову, наблюдать за церемонией можно было и онлайн, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ирина Позняк, психолог-преподаватель 72-го гвардейского объединенного учебного центра прапорщиков и младших специалистов:

Для каждого военнослужащего, который прибыл, это новая обстановка, новый коллектив, новый вид деятельности. Каждый испытывает стресс. И необходим для каждого военнослужащего свой период времени для адаптации. У некоторых занимает две недели, у некоторых до трех месяцев, и здесь важна именно наша психологическая помощь, индивидуальный подход к каждому военнослужащему. Важно разглядеть, услышать, увидеть эту проблему.

Впереди у новобранцев немало серьезных задач. Интенсивная боевая учеба и подготовка наших Вооруженных Сил к учениям «Запад-2021».

Сергей Потапенко, заместитель министра обороны Беларуси:

Год будет насыщенный мероприятиями боевой подготовки. Основным направлением в подготовке войск будет подготовка к новому совместному учению с российской стороной, которое состоится в сентябре этого года, поэтому наша задача – подготовить патриота, защитника нашей Родины, который будет уверенно изучать вооружение.

Армия сегодня стала более открытой для родителей военнослужащих и современнее для солдат и офицеров. За рядовыми и сержантами приглядывают видеокамеры, а распорядок стал не таким напряженным, как ранее.

Вадим Гончаров, заместитель начальника 59-ой ШПС 72-го гвардейского объединенного учебного центра прапорщиков и младших специалистов:

Они спят на час больше у нас. Соответственно, согласно уставу военнослужащий отдыхает восемь часов. У нас они отдыхают девять. Для общения с родителями была разработана группа в Viber, то есть иногда бывают трудности какие-то, проблемы, но не всегда военнослужащий может подойти к своим командирам. Где-то стесняется, говорит маме. Соответственно, мы с мамами оперативно решаем эти проблемы.

Рентген, стоматологический кабинет и функциональной диагностики, физиотерапии, лаборатории, лор, офтальмолог. Собственный медпункт с новейшим оборудованием здесь открыли в 2020 году. А это уже большое дело, ведь, как говорят сами доктора, здоровых людей нет, есть недообследованные.

Алексей Церах, командир медицинской роты 72-го гвардейского объединенного учебного центра прапорщиков и младших специалистов:

Здание новое, оборудование все самое новое. Все оборудование, закупленное в медицинскую роту, 2019-2020 годов выпуска. То есть и пропускная способность выше, и работать комфортнее, и качество, естественно, исследования тоже лучше. Купаться во внимании родных в день присяги солдатам разрешили целый день. А после беззаботных и в то же время волнительных праздников кропотливые будни и никаких поблажек.

Елена Парфенова, мама военнослужащего:

Горда за сына и остальных, в принципе, мальчиков, которые только недавно, казалось бы, три недели, как ушли от мам, пап, кошечек, собачек. А здесь они перед нами совершенно такие возмужавшие, взрослые. Уже настоящие мужчины стоят. Это очень приятно. И я рада, что такое поколение защитников у нас растет. И если мамы уверены, что за крепкими и сильными плечами их сыновей будущее страны, то папы мыслят еще масштабнее.

Тигран Тоноян, папа военнослужащего:

О службе в армии я знаю не понаслышке. Знаю, что белорусская армия – это мобильная армия. Сам в ней служил. И хочу, чтобы в дальнейшем было процветание и чтобы снаряды и пули рвались и стреляли только на полигонах учебных. И нигде больше профессия эта чтобы в военных действиях не пригодилась, ни в какой стране. Чтобы было мирное небо.

Сами молодые солдаты готовы служить честно. И, похоже, еще до конца своей значимости не осознали. В одном строю плечом к плечу вчерашние художники и блогеры, управленцы и инженеры, артисты и плотники. Разнообразить быт своими талантами планируют даже на Новый год.