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«Счёт шёл не на минуты, а на секунды». В Минске наградили парня, который спас тонувшую пожилую женщину

06 апреля 2018 15:09
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Новости Беларуси. За смелость, решительность и проявленное мужество. История счастливого спасения пожилой женщины, которая едва не утонула в конце марта, получила продолжение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске школьник спас тонувшую 61-летнюю женщину

Сегодня, 6 апреля, ученику средней школы № 19 и его папе, которые вытащили женщину из ледяной воды, от имени председателя Мингорисполкома объявлена благодарность.

«Счёт шёл не на минуты, а на секунды». В Минске наградили парня, который спас тонувшую пожилую женщину-1

Роман Рябов, ученик средней школы № 19:
Сначала была легкая паника, потому что до этого при мне никто в прорубь не попадал и не приходилось спасать человеческую жизнь. Но потом вспомнил всё то, что мы с папой изучали. У нас счет шел не на минуты, а на секунды, потому что на улице было достаточно прохладно, и вода еще не была теплая – она была реально прохладная. Также были лед и течение.

Напомним, инцидент произошел на Цнянском водохранилище 26 марта. После того, как 11-классник вместе с папой вытащили женщину из воды, подоспели спасатели МЧС и оказали помощь.

# общество # Спасение # Фотофакт

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