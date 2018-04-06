«Счёт шёл не на минуты, а на секунды». В Минске наградили парня, который спас тонувшую пожилую женщину

Новости Беларуси. За смелость, решительность и проявленное мужество. История счастливого спасения пожилой женщины, которая едва не утонула в конце марта, получила продолжение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Рябов, ученик средней школы № 19:

Сначала была легкая паника, потому что до этого при мне никто в прорубь не попадал и не приходилось спасать человеческую жизнь. Но потом вспомнил всё то, что мы с папой изучали. У нас счет шел не на минуты, а на секунды, потому что на улице было достаточно прохладно, и вода еще не была теплая – она была реально прохладная. Также были лед и течение.

Напомним, инцидент произошел на Цнянском водохранилище 26 марта. После того, как 11-классник вместе с папой вытащили женщину из воды, подоспели спасатели МЧС и оказали помощь.