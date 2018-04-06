Ввели доплату за выполнение 10-часового задания: в Минской области приступили к массовому севу зерновых

Также к полевым работам присоединились Клецкий, Копыльский и Слуцкий районы. Земля наконец прогрелась до температуры, комфортной для принятия зерна. Потому хозяйства региона готовы к посевной.

Новости Беларуси. Аграрии Минской области приступили к массовому севу зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Стародорожском районе засеяны первые 12 гектаров ярового клина.

Константин Липай, директор сельскохозяйственного предприятия Стародорожского района:

Техника подготовлена, механизаторы настроены. Провели сегодня утром собрание, рассказали им про заработную плату – довольные. Ввели новшество – доплата за выполнение 10-часового задания.

В этом году весенняя посевная будет очень скоротечной, поэтому кто подготовился, тот и успеет схватить эту нашу влагу.

Поля области местами еще переувлажнены талым снегом, поэтому работы приходится вести выборочно. Работа аграриев организована в две смены.