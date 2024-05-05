Свыше 53 тыс. нарушений охраны труда выявили в 2023-м. Кто отвечает за безопасность на производстве?

Белорусы всегда умели трудиться. Працавiтасць – это наша отличительная черта. Так сложилось, что природа не наделила нас несметными богатствами, за счет которых можно жить припеваючи. Так что все, что мы имеем, – это действительно результат нашего общего труда. И этим можем и должны гордиться.



Двигаться вперед, повышать качество и труда, и продукции, и в целом нашей жизни – это не только требование Президента, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Такие условия ставит перед нами время, если мы хотим, конечно, не застрять в нем, а идти в ногу. Для этого в том числе стоит задача повышать уровень дисциплины.

Отметил Первомай и за руль! Пьяного водителя допустили к работе – разбираемся, почему и кто виноват. В одном из хозяйств Минского района преступная халатность обернулась реальным сроком. В августе 2022-го у сварщика на объекте буквально вспыхнула спецовка, оставив на коже тяжкие телесные. Отвечавший тогда за технику безопасности заместитель главного инженера получил 1,5 года ограничения свободы. Повторный рейд сотрудников прокуратуры уже на этой неделе вскрыл очередные факты наплевательского отношения к охране труда.

Огнетушителя, я так понимаю, у вас тоже нет. Огнетушители у вас в технику выдаются, раздаются? Кто в поле выезжает? Сейчас посевная, во время посевной выдаются?

– Нет.

Ольга Гридюшко, старший прокурор управления по надзору в социальной сфере Генеральной прокуратуры Беларуси:

Особая роль в профилактике травматизма на производстве отведена местным органам власти. Они призваны обеспечить эффективное государственное управление охраны труда. Разработать и контролировать выполнение мер по предупреждению мер и травмировании. Вместе с тем, как показывают результаты надзорной деятельности в этой сфере есть ряд недостатков, причем не всегда запланированные мероприятия в области охраны труда реализуются.

Только за первый квартал 2024-го органы прокуратуры внесли более 80 актов надзора, привлекли к ответственности свыше 200 нанимателей и работников. В топе нарушителей – коммунальные предприятия. Но статистика Минтруда неумолима. За 2023 год количество случаев производственного травматизма, в том числе со смертельным исходом, резко сократилось – со 132 до 117. Казалось бы, еще чуть-чуть и враг повержен, но не тут-то было.

Иван Карчевский, начальник управления охраны и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Что касается общего травматизма, то он незначительно вырос. Но есть определенные моменты, которые, мы считаем, что это реально помогло повлиять на такой процесс. Это то, что практически 20 % несчастных случаев – это личная неосторожность потерпевшего.

С тенденциями согласны и в профсоюзах. За 2023 год они провели более 8 тысяч мониторингов, в ходе которых выдали представления на устранение свыше 53 тысяч зафиксированных нарушений. И хоть статистика бьет ключом (пьяных стало меньше), но, как и в случае с пьяным водителем в Молодечно, вопрос трудовой дисциплины актуален для всего коллектива: если виноват подчиненный, значит, недосмотрели в руководстве.

Павел Манько, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси:

Если брать наше законодательство, то за все отвечает в первую очередь наниматель. У нанимателя задача – создать здоровые, безопасные условия труда, обучить работника, обеспечить его средствами индивидуальной и коллективной защиты, контролировать, как они выполняют нормы охраны труда. В первую очередь зависит, как работу провел наниматель, так и в организации будет вся эта работа проводиться.