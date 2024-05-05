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Отметил Первомай и за руль! Пьяного водителя допустили к работе – разбираемся, почему и кто виноват

05 мая 2024 17:11
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Белорусы всегда умели трудиться. Працавiтасць – это наша отличительная черта. Так сложилось, что природа не наделила нас несметными богатствами, за счет которых можно жить припеваючи. Так что все, что мы имеем, – это действительно результат нашего общего труда. И этим можем и должны гордиться.

Двигаться вперед, повышать качество и труда, и продукции, и в целом нашей жизни – это не только требование Президента, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Такие условия ставит перед нами время, если мы хотим, конечно, не застрять в нем, а идти в ногу. Для этого в том числе стоит задача повышать уровень дисциплины.

Случаи ее нарушения фиксируются постоянно. Подробности в материале Константина Герцева.

Отметил Первомай и за руль! Пьяного водителя допустили к работе – разбираемся, почему и кто виноват-1

Вдох, выдох и по нулям. Процедура знакомая всем водителям. Но цель нашей встречи не просто поиск пьяных на дорогах, а проверка тех, для кого крутить баранку – профессия. На дворе посевная – горячая пора для всех аграриев, поэтому даже несмотря на Первомай – официальных выходной – они в поле. Но праздник есть праздник, со всеми выходящими, которые и должен распознать алкотестер.

Отметил Первомай и за руль! Пьяного водителя допустили к работе – разбираемся, почему и кто виноват-4

Доброе утро, присаживайтесь на переднее сиденье. Медленно, непрерывно выдыхаем воздух, я скажу, когда хватит.

Первый, второй, третий, а за ним еще и еще один. На миг показалось, что мы либо перепутали даты, либо в стране сухой закон. Но дорогу осилит идущий. Переезд между двумя фермами и шальной газ сыграл с водителем погрузчика злую шутку.

Отметил Первомай и за руль! Пьяного водителя допустили к работе – разбираемся, почему и кто виноват-7

Павел Аноп, старший госавтоинспектор отделения ГАИ Молодечненского РОВД:
Смутило то, что он резко повернул налево, чтобы заехать на территорию молочно-товарной фермы, чтобы, так скажем, избежать остановки.

Без лишних слов он прошел в машину и выполнил все требования инспектора. Все ожидаемо. Результат не заставил себя долго ждать.

Отметил Первомай и за руль! Пьяного водителя допустили к работе – разбираемся, почему и кто виноват-10

Видите показания прибора? Это говорит о том, что вы вчера употребляли спиртные напитки. Продуваем повторно. Вы понимаете, что в таком состоянии вы не имеете право садиться за руль.

0,28 промилле – основание, чтобы проследовать в неврологический диспансер. Но следом возникают закономерные вопросы: кто, когда и почему допустил его к работе?

Отметил Первомай и за руль! Пьяного водителя допустили к работе – разбираемся, почему и кто виноват-13

Почему ему выдали путевой лист, в котором стоит печать, что он здоров? То есть допуск ему разрешают.

Отметил Первомай и за руль! Пьяного водителя допустили к работе – разбираемся, почему и кто виноват-16

Врачи состояние опьянения подтвердили. Результат повторной экспертизы эквивалентен 0.36 промилле. На языке закона это лишение прав и немалый штраф, но окончательное решение вынесут только после анализа крови. Сам же водитель последствия праздника, как и свою вину не отрицает.

Отметил Первомай и за руль! Пьяного водителя допустили к работе – разбираемся, почему и кто виноват-19

Константин Герцев, корреспондент:
Сколько вы употребили?
– Грамм 200 водки и литр пива.

Но ведь водитель не единственное звено в этой цепи. Ошейник могли вовремя и снять. Система охраны труда на любом предприятии подразумевает коллективную ответственность и ее разделение. На этом неоднократно акцентировал внимание Президент. Дисциплина должна быть на всех уровнях: от министра до рабочего. И должность – это в первую очередь бремя, которое надо уметь с достоинством нести.

Отметил Первомай и за руль! Пьяного водителя допустили к работе – разбираемся, почему и кто виноват-22

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Зафиксировано почти 20 тысяч случаев появления на работе в состоянии опьянения. Растет количество травмированных работников, число пожаров. Причиненный ущерб увеличился в 2,5 раза и составил почти 1,5 миллиона рублей. Такая вопиющая безответственность, халатность и безалаберность при выполнении служебных обязанностей требует самых суровых мер реагирования.

Отметил Первомай и за руль! Пьяного водителя допустили к работе – разбираемся, почему и кто виноват-25

На самом предприятии все вполне обыденно. Открытые ворота, пустой мехдвор. Тишина. Только на стенах кричащие лозунги, видимо, потерявшие здесь свою актуальность. В диспетчерской о пьяном водителе как будто и не знали, как оказалось, неспроста.

Отметил Первомай и за руль! Пьяного водителя допустили к работе – разбираемся, почему и кто виноват-28

5.56. Это записано, почему показания 0.00?

Диспетчер признается, это не первый подобный опыт на предприятии. Путевой лист с вечера и фиктивный журнал учета – скорее практика. Проверять водителей утром, днем и вечером – непозволительная роскошь, причина которой нехватка кадров.

Отметил Первомай и за руль! Пьяного водителя допустили к работе – разбираемся, почему и кто виноват-31

Марина Сырокваш, диспетчер:
Нехватка кадров, некому утром сидеть. Я одна, а должно два диспетчера быть. Такая система, что я сделаю?

Проверка документов вскрыла ряд других нарушений, признавать которые, как и комментировать руководство не спешило. Директор хозяйства и вовсе отказался от разговора с инспектором ГАИ, возложив всю ответственность на своего заместителя. Тот, в свою очередь, выбрал тактику: тише едешь, дальше будешь.

Отметил Первомай и за руль! Пьяного водителя допустили к работе – разбираемся, почему и кто виноват-34

Дмитрий Кривицкий, заместитель директора по механизации сельхозпредприятия:
Хорошо, устраним. Спасибо!

Отметил Первомай и за руль! Пьяного водителя допустили к работе – разбираемся, почему и кто виноват-37

Но все же в поле зрения сотрудников ГАИ не вопросы бесхозяйственности. Механизаторы, трактористы – такие же участники дорожного движения. Поэтому дилемма – «пить или водить» – актуальности не теряет. Только за 2023 год по вине нетрезвого руля на белорусских дорогах погибли 60 человек.

Отметил Первомай и за руль! Пьяного водителя допустили к работе – разбираемся, почему и кто виноват-40

Павел Аноп, старший госавтоинспектор отделения ГАИ Молодечненского РОВД:
Приборный контроль на данном предприятии проводится формально либо вообще не проводится. То есть должностные лица прекрасно понимают, с использованием чего он должен проводиться. Однако игнорируют данное требование, в связи с чем имеет место быть такие факты.

Директор, диспетчер и сам горе-водитель к ответственности привлечены, но как показывает практика, далеко не все делают работу над ошибками.

Свыше 53 тыс. нарушений охраны труда выявили в 2023-м. Кто отвечает за безопасность на производстве?

# Правила безопасности # общество # Константин Герцев

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