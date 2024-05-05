Отметил Первомай и за руль! Пьяного водителя допустили к работе – разбираемся, почему и кто виноват

Белорусы всегда умели трудиться. Працавiтасць – это наша отличительная черта. Так сложилось, что природа не наделила нас несметными богатствами, за счет которых можно жить припеваючи. Так что все, что мы имеем, – это действительно результат нашего общего труда. И этим можем и должны гордиться. Двигаться вперед, повышать качество и труда, и продукции, и в целом нашей жизни – это не только требование Президента, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Такие условия ставит перед нами время, если мы хотим, конечно, не застрять в нем, а идти в ногу. Для этого в том числе стоит задача повышать уровень дисциплины. Случаи ее нарушения фиксируются постоянно. Подробности в материале Константина Герцева.

Вдох, выдох и по нулям. Процедура знакомая всем водителям. Но цель нашей встречи не просто поиск пьяных на дорогах, а проверка тех, для кого крутить баранку – профессия. На дворе посевная – горячая пора для всех аграриев, поэтому даже несмотря на Первомай – официальных выходной – они в поле. Но праздник есть праздник, со всеми выходящими, которые и должен распознать алкотестер.

Доброе утро, присаживайтесь на переднее сиденье. Медленно, непрерывно выдыхаем воздух, я скажу, когда хватит. Первый, второй, третий, а за ним еще и еще один. На миг показалось, что мы либо перепутали даты, либо в стране сухой закон. Но дорогу осилит идущий. Переезд между двумя фермами и шальной газ сыграл с водителем погрузчика злую шутку.

Павел Аноп, старший госавтоинспектор отделения ГАИ Молодечненского РОВД:

Смутило то, что он резко повернул налево, чтобы заехать на территорию молочно-товарной фермы, чтобы, так скажем, избежать остановки. Без лишних слов он прошел в машину и выполнил все требования инспектора. Все ожидаемо. Результат не заставил себя долго ждать.

Видите показания прибора? Это говорит о том, что вы вчера употребляли спиртные напитки. Продуваем повторно. Вы понимаете, что в таком состоянии вы не имеете право садиться за руль. 0,28 промилле – основание, чтобы проследовать в неврологический диспансер. Но следом возникают закономерные вопросы: кто, когда и почему допустил его к работе?

Почему ему выдали путевой лист, в котором стоит печать, что он здоров? То есть допуск ему разрешают.

Врачи состояние опьянения подтвердили. Результат повторной экспертизы эквивалентен 0.36 промилле. На языке закона это лишение прав и немалый штраф, но окончательное решение вынесут только после анализа крови. Сам же водитель последствия праздника, как и свою вину не отрицает.

Константин Герцев, корреспондент:

Сколько вы употребили?

– Грамм 200 водки и литр пива. Но ведь водитель не единственное звено в этой цепи. Ошейник могли вовремя и снять. Система охраны труда на любом предприятии подразумевает коллективную ответственность и ее разделение. На этом неоднократно акцентировал внимание Президент. Дисциплина должна быть на всех уровнях: от министра до рабочего. И должность – это в первую очередь бремя, которое надо уметь с достоинством нести.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Зафиксировано почти 20 тысяч случаев появления на работе в состоянии опьянения. Растет количество травмированных работников, число пожаров. Причиненный ущерб увеличился в 2,5 раза и составил почти 1,5 миллиона рублей. Такая вопиющая безответственность, халатность и безалаберность при выполнении служебных обязанностей требует самых суровых мер реагирования.

На самом предприятии все вполне обыденно. Открытые ворота, пустой мехдвор. Тишина. Только на стенах кричащие лозунги, видимо, потерявшие здесь свою актуальность. В диспетчерской о пьяном водителе как будто и не знали, как оказалось, неспроста.

5.56. Это записано, почему показания 0.00? Диспетчер признается, это не первый подобный опыт на предприятии. Путевой лист с вечера и фиктивный журнал учета – скорее практика. Проверять водителей утром, днем и вечером – непозволительная роскошь, причина которой нехватка кадров.

Марина Сырокваш, диспетчер:

Нехватка кадров, некому утром сидеть. Я одна, а должно два диспетчера быть. Такая система, что я сделаю? Проверка документов вскрыла ряд других нарушений, признавать которые, как и комментировать руководство не спешило. Директор хозяйства и вовсе отказался от разговора с инспектором ГАИ, возложив всю ответственность на своего заместителя. Тот, в свою очередь, выбрал тактику: тише едешь, дальше будешь.

Дмитрий Кривицкий, заместитель директора по механизации сельхозпредприятия:

Хорошо, устраним. Спасибо!

Но все же в поле зрения сотрудников ГАИ не вопросы бесхозяйственности. Механизаторы, трактористы – такие же участники дорожного движения. Поэтому дилемма – «пить или водить» – актуальности не теряет. Только за 2023 год по вине нетрезвого руля на белорусских дорогах погибли 60 человек.