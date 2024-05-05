Польский политолог: политика Варшавы – это просто выполнение приказов США

Как ни странно, но политикой Вашингтона недовольны и жители Польши. На днях предприниматели соседней страны потребовали от Сейма открыть границу с Беларусью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Из-за опущенных шлагбаумов местный бизнес несет убытки. Особенно это касается приграничных территорий.

Напомним, движение через «Кузницу» под Гродно было приостановлено на неопределенный срок еще в ноябре 2021-го, а через «Бобровники» под Берестовицей – в прошлом феврале. Сейчас на границе Польши и Беларуси только два действующих погранперехода: для грузового транспорта – «Козловичи», а для легкового – пункт пропуска «Брест».

Причем многие в Польше понимают, кто на самом деле опустил шлагбаум между нашими странами. Как приграничный, так экономический и политический. Ситуация на границе – это элемент гибридной войны, которую ведет США. И в том числе таким образом устраняет конкурентов. Ведь по сути разрывать связи невыгодно ни Варшаве, ни Минску. Это понимают все здравомыслящие люди и на Востоке, и на Западе.