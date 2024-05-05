Польский политолог: политика Варшавы – это просто выполнение приказов США
Как ни странно, но политикой Вашингтона недовольны и жители Польши. На днях предприниматели соседней страны потребовали от Сейма открыть границу с Беларусью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Из-за опущенных шлагбаумов местный бизнес несет убытки. Особенно это касается приграничных территорий.
Напомним, движение через «Кузницу» под Гродно было приостановлено на неопределенный срок еще в ноябре 2021-го, а через «Бобровники» под Берестовицей – в прошлом феврале. Сейчас на границе Польши и Беларуси только два действующих погранперехода: для грузового транспорта – «Козловичи», а для легкового – пункт пропуска «Брест».
Причем многие в Польше понимают, кто на самом деле опустил шлагбаум между нашими странами. Как приграничный, так экономический и политический. Ситуация на границе – это элемент гибридной войны, которую ведет США. И в том числе таким образом устраняет конкурентов. Ведь по сути разрывать связи невыгодно ни Варшаве, ни Минску. Это понимают все здравомыслящие люди и на Востоке, и на Западе.
Томаш Грыгуч, политолог (Польша):
Благодаря прекрасному шагу Президента Лукашенко поляки могут ездить в Беларусь без виз, а Варшава боится, что это богатая, безопасная страна, и что поляки это сами быстро понимают. Вот этого боятся гангстеры, правящие в Варшаве. А блокировки отношений, товарообмена не только на границе часть польского общества не хочет. Мы, поляки, относимся к Беларуси как к дружественному и мирному соседу. В правительственной пропаганде варшавского режима Беларусь является государством, угрожающим безопасности Польши. Мы видим, что говорит Дуда. Он несет какую-то чушь об угрозе Сувалкского коридора. Мы открыты, почему мы не должны быть открыты к сотрудничеству с другим очень важным соседом, то есть с Беларусью или с Российской Федерацией? Политика Варшавы не является истинно польской политикой. Это не самостоятельная политика. Это просто выполнение приказов Соединенных Штатов.