Дембель-2024 – из 38-й брестской бригады уволено больше 300 солдат-срочников

Наши ВВС и войска ПВО за последние годы технически значительно усилились. На вооружении появились комплексы С-400 «Триумф». Недавно получили вторую партию вертолетов Ми-35. Скоро на боевое дежурство заступит комплекс «Бук-МБ», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ЗРК позволяет вести работу по всем типам воздушных целей – от беспилотников до крылатых ракет – и целиком и полностью разработан белорусскими специалистами.

Но не техникой единой. Помните, проверяя боеготовность танкового батальона под Ошмянами, Президент сказал, что вместе с высокоточным оружием нужны и обычные вооружения, а в любой войне главный вопрос решается обычным солдатом. То есть не стоит забывать об основах, которые могут сыграть ключевое значение на поле боя. Что касается солдат, то в Беларуси в свое время не отказались от обязательной военной службы, как это делали во многих странах, и не упускали возможности нас покритиковать за это, кстати. Тогда казалось, что мир в регионе – это что-то само собой разумеющееся, но ситуация заставила многих взглянуть на вопросы обороноспособности под другим углом.

Так, большинство жителей Франции поддерживают восстановление обязательной срочной службы. На этом настаивает и Макрон. О возвращении воинской обязанности все чаще говорят в Германии и Великобритании. В Италии с 2005 года армия является полностью профессиональной. Но правительство Мелони сейчас всерьез задумывается над возвращением к призыву. Речь о том, что молодые люди добровольно могли бы поступать на службу на 40 дней. Моя собака сейчас призывного возраста – украинцы высмеивают в соцсетях ужесточение мобилизации.

Пока Европа думает и решает, как доукомплектовать стареющие армии, в Беларуси на неделе первые новобранцы отправились по месту службы. Всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований страны в апреле-мае планируется направить около 10 тысяч человек. Это стандартная цифра для весеннего призыва. Как проходит адаптация к реальным армейским будням и для кого звучит команда «демобилизация», Глеб Прокофьев пообщался с солдатами срочной службы.

Март этого года. Одно из привычных занятий брестских десантников – прыжки из самолета Ил-76. До этого бойцы прошли основательную подготовку. Сначала они изучали устройство парашюта и порядок его укладки, а после каждый элемент прыжка отрабатывался на земле. Самый волнительный – конечно, первый реальный.

Алексей Белко, командир подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады:

Приходят ребята, они такие неотесанные, компьютерное поколение – это телефоны, компьютеры. И приходится объяснять, рассказывать, показывать на практике, как нужно стать настоящим мужчиной.

Эти полтора года солдаты были плечом к плечу со своими командирами. За это время наставники для них стали как родные.

Этой весной из 38-ой брестской бригады уволено больше 300 солдат-срочников. Каждый из них прошел настоящую армейскую школу: контрольные стрельбы, полевые выходы, учения. Сегодня за ворота КПП они выходят уже не с тяжелым рюкзаком десантника, а с массивным багажом воспоминаний и опыта.

Этим дембелям еще и посчастливилось быть участниками масштабных учений ОДКБ «Боевое братство – 2023». На полигоне «Брестский» десантники отрабатывали тактический эпизод по недопущению прорыва незаконного вооруженного формирования и его последующему уничтожению.

Владимир Симончик, начальник информационного центра 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады:

Практически все военнослужащие выполняли задачи государственные на участках по усилению государственных границ. Все задачи, которые были перед ними поставлены, они выполнили беспрекословно, точно и в срок.