Прямой эфир

Дембель-2024 – из 38-й брестской бригады уволено больше 300 солдат-срочников

05 мая 2024 16:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Наши ВВС и войска ПВО за последние годы технически значительно усилились. На вооружении появились комплексы С-400 «Триумф». Недавно получили вторую партию вертолетов Ми-35. Скоро на боевое дежурство заступит комплекс «Бук-МБ», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ЗРК позволяет вести работу по всем типам воздушных целей – от беспилотников до крылатых ракет – и целиком и полностью разработан белорусскими специалистами.

Дембель-2024 – из 38-й брестской бригады уволено больше 300 солдат-срочников-1

Но не техникой единой. Помните, проверяя боеготовность танкового батальона под Ошмянами, Президент сказал, что вместе с высокоточным оружием нужны и обычные вооружения, а в любой войне главный вопрос решается обычным солдатом. То есть не стоит забывать об основах, которые могут сыграть ключевое значение на поле боя. Что касается солдат, то в Беларуси в свое время не отказались от обязательной военной службы, как это делали во многих странах, и не упускали возможности нас покритиковать за это, кстати. Тогда казалось, что мир в регионе – это что-то само собой разумеющееся, но ситуация заставила многих взглянуть на вопросы обороноспособности под другим углом.

Дембель-2024 – из 38-й брестской бригады уволено больше 300 солдат-срочников-4

Так, большинство жителей Франции поддерживают восстановление обязательной срочной службы. На этом настаивает и Макрон. О возвращении воинской обязанности все чаще говорят в Германии и Великобритании. В Италии с 2005 года армия является полностью профессиональной. Но правительство Мелони сейчас всерьез задумывается над возвращением к призыву. Речь о том, что молодые люди добровольно могли бы поступать на службу на 40 дней.

Моя собака сейчас призывного возраста – украинцы высмеивают в соцсетях ужесточение мобилизации.

Дембель-2024 – из 38-й брестской бригады уволено больше 300 солдат-срочников-7

Пока Европа думает и решает, как доукомплектовать стареющие армии, в Беларуси на неделе первые новобранцы отправились по месту службы. Всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований страны в апреле-мае планируется направить около 10 тысяч человек. Это стандартная цифра для весеннего призыва.

Как проходит адаптация к реальным армейским будням и для кого звучит команда «демобилизация», Глеб Прокофьев пообщался с солдатами срочной службы.

Дембель-2024 – из 38-й брестской бригады уволено больше 300 солдат-срочников-10

Март этого года. Одно из привычных занятий брестских десантников – прыжки из самолета Ил-76. До этого бойцы прошли основательную подготовку. Сначала они изучали устройство парашюта и порядок его укладки, а после каждый элемент прыжка отрабатывался на земле. Самый волнительный – конечно, первый реальный.

Дембель-2024 – из 38-й брестской бригады уволено больше 300 солдат-срочников-13

Алексей Белко, командир подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады:
Приходят ребята, они такие неотесанные, компьютерное поколение – это телефоны, компьютеры. И приходится объяснять, рассказывать, показывать на практике, как нужно стать настоящим мужчиной.

Дембель-2024 – из 38-й брестской бригады уволено больше 300 солдат-срочников-16

Эти полтора года солдаты были плечом к плечу со своими командирами. За это время наставники для них стали как родные.

Дембель-2024 – из 38-й брестской бригады уволено больше 300 солдат-срочников-19

Этой весной из 38-ой брестской бригады уволено больше 300 солдат-срочников. Каждый из них прошел настоящую армейскую школу: контрольные стрельбы, полевые выходы, учения. Сегодня за ворота КПП они выходят уже не с тяжелым рюкзаком десантника, а с массивным багажом воспоминаний и опыта.

Дембель-2024 – из 38-й брестской бригады уволено больше 300 солдат-срочников-22

Этим дембелям еще и посчастливилось быть участниками масштабных учений ОДКБ «Боевое братство – 2023». На полигоне «Брестский» десантники отрабатывали тактический эпизод по недопущению прорыва незаконного вооруженного формирования и его последующему уничтожению.

Дембель-2024 – из 38-й брестской бригады уволено больше 300 солдат-срочников-25

Владимир Симончик, начальник информационного центра 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады:
Практически все военнослужащие выполняли задачи государственные на участках по усилению государственных границ. Все задачи, которые были перед ними поставлены, они выполнили беспрекословно, точно и в срок.

Дембель-2024 – из 38-й брестской бригады уволено больше 300 солдат-срочников-28

Милитари-перевоплощение. Они пришли сюда мальчишками, а выходят настоящими мужчинами. Защитить себя, своих близких и свою страну – смогут. Не стоит сомневаться.

# Армия Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: нашими молитвами народы России, Беларуси и Украины будут вместе!
05 мая 2024 16:35

Лукашенко: нашими молитвами народы России, Беларуси и Украины будут вместе!

Почему Концепция нацбезопасности – это народный документ? Объяснил сенатор Сергей Мелешкин
05 мая 2024 13:51

Почему Концепция нацбезопасности – это народный документ? Объяснил сенатор Сергей Мелешкин

МИД Беларуси напомнил литовским политикам об ответственности за помощь экстремистам
05 мая 2024 11:55

МИД Беларуси напомнил литовским политикам об ответственности за помощь экстремистам

Лукашенко: коль время выбрало нас, мы должны сохранить мир и покой на нашей земле
05 мая 2024 11:33

Лукашенко: коль время выбрало нас, мы должны сохранить мир и покой на нашей земле

«Христос Воскрес!» Лукашенко пообщался с жителями Орши у входа в храм
05 мая 2024 11:07

«Христос Воскрес!» Лукашенко пообщался с жителями Орши у входа в храм

Александр Лукашенко зажёг пасхальную свечу в Свято-Ильинском храме в Орше
05 мая 2024 11:01

Александр Лукашенко зажёг пасхальную свечу в Свято-Ильинском храме в Орше

Во время войны медикаменты поставляли тоннами – что входило в аптечки и кому они выдавались?
05 мая 2024 10:45

Во время войны медикаменты поставляли тоннами – что входило в аптечки и кому они выдавались?

В Беларуси ограничили посещение лесов из-за высокой пожароопасности
05 мая 2024 10:32

В Беларуси ограничили посещение лесов из-за высокой пожароопасности

Дорогой букет. Какой штраф грозит за сорванную сирень?
05 мая 2024 09:22

Дорогой букет. Какой штраф грозит за сорванную сирень?

В Свято-Духов кафедральный собор доставлен благодатный огонь. Вот что говорят верующие о Пасхе
05 мая 2024 08:51

В Свято-Духов кафедральный собор доставлен благодатный огонь. Вот что говорят верующие о Пасхе

Православные верующие отмечают Пасху. Какие традиции праздника?
05 мая 2024 08:36

Православные верующие отмечают Пасху. Какие традиции праздника?

В Минске впервые провели конкурс пасхальной выпечки. Булки привезли мастера из разных городов Беларуси
05 мая 2024 08:11

В Минске впервые провели конкурс пасхальной выпечки. Булки привезли мастера из разных городов Беларуси