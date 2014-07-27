Новости Беларуси. Интернациональная дружба хранит традиции. Свыше 500 человек собрались на стыке границ Беларуси, России и Латвии. В Верхнедвинском районе Витебской области их объединил международный молодежный лагерь «Бе-LA-Русь». Каждый год хозяйкой встречи по очереди становится одна из сторон. В этот раз ее организовывали россияне, поэтому лагерь жил по московскому времени.

Основным лейтмотивом четырех дней, которые молодые люди провели в палатках под открытым небом, стала культура. Концертно-развлекательная программа началась с выступления команд. На сцену день за днем выходили представители трех стран. Завершился культурный марафон конкурсом на лучшее блюдо «Стрепня под открытым небом». А отведав вкусных лакомств, можно было поиграть в футбол, волейбол, посоревноваться в армрестлинге и дартсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.