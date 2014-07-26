26 июля в Мстиславле прошел фестиваль средневековой культуры

Новости Беларуси. Поединки на копьях и мечах, демонстрация исторических костюмов, турнир лучников. На Могилевщине проходит фестиваль средневековой культуры. Кроме традиционных мероприятий, организаторы подготовили немало сюрпризов. Среди них даже поросячьи и тараканьи бега.

Это сражение вовсе не отрепетированное шоу. Настоящий бой рыцарей средневековья. 26 июля в Мстиславле все пропитано историей.

В рыцарские турниры гармонично вписались нежные па средневековых танцорок. Дополнить антураж 15-16 веков помогли характерная музыка и костюмы.

Марина Огурцова, участница фестиваля средневековой культуры:

На мне костюм горожанки средневековья начала 16 века. Головной убор носился либо так, либо обрамлялся веночком.

Фестиваль средневековья своим постоянным местом проведения Мстиславль избрал не случайно. Этот маленький городок сохранил самобытность, традиции и многочисленные памятники архитектуры. Именно это и привлекает сюда многочисленных туристов.

Людмила Митрахович, гость фестиваля средневековой культуры (Беларусь):

Нам здесь очень нравится. Здесь люди и с Украины, и с Беларуси, из России. Мы рады нашей дружбе. Я думаю, славяне это единое целое.

Анна Антонова, гость фестиваля средневековой культуры (Россия):

В самой Беларуси мы не первый раз, белорусские люди очень гостеприимные, это заметно.

Фестиваль средневековой культуры продолжится и 27 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.